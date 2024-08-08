كشف معلومات عن المشتبه به في مؤامرة حفل تيلور سويفت

كشفت النمسا، اليوم الخميس، معلومات أولية عن المشتبه به الرئيسي في التخطيط لهجوم على حفل نجمة موسيقى البوب الأميركية تيلور سويفت.

وقالت السلطات في العاصمة فيينا إن المشتبه به الرئيسي نمساوي الجنسية يبلغ من العمر 19 عاما، كان قد أعلن ولاءه لتنظيم داعش الإرهابي.

واعتقلت السلطات شابين نمساويين آخرين يبلغان من العمر 17 و15 عاما بتهمة التخطيط للهجوم.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر "اعترف الجاني الرئيسي بأنه خطط لتنفيذ هجوم انتحاري مع اثنين من شركائه".

وأضاف نيهامر "كان لدى المشتبه بهم خطة محددة ومفصلة للغاية ... للتسبب في مجزرة".

وقال مسؤولون أمنيون إن المشتبه به حصل، قبل أيام قليلة، على وظيفة في شركة تقدم خدمات في ملعب "إرنست هابل"، حيث كان سيجتمع نحو 20 ألفا من محبي المغنية.

وأكد فرانز روف مدير الأمن العام في النمسا، في مؤتمر صحفي، إن المشتبه به الرئيسي، وتعود أصوله إلى مقدونيا الشمالية، أدلى باعتراف كامل في أثناء احتجازه.

وأضاف روف أنه أعلن ولاءه على الإنترنت لزعيم تنظيم داعش المتشدد واحتفظ بمواد كيميائية وأجهزة تقنية في منزله استعدادا للهجوم.

وكان يخطط للهجوم على الحفل بقنبلة أو سكين.

ونقلت قناة "إيه.بي.سي" التلفزيونية الإخبارية الأميركية، عن مصادر إنفاذ القانون والاستخبارات، قولها إن السلطات النمساوية تلقت معلومات عن التهديد المحتمل لحفلات سويفت من الاستخبارات الأميركية.

وأضافت المصادر أن واحدا على الأقل من المشتبه بهم كان قد أعلن ولاءه لتنظيم داعش المتطرف عبر تطبيق "تلغرام" للتراسل.

وقال جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي إن وكالات استخبارات أجنبية ساعدت في التحقيق، إذ لا يسمح القانون النمساوي بمراقبة تطبيقات المراسلة.

كان من المقرر أن تكون الحفلات الموسيقية جزءا من الجولة الغنائية للمغنية تيلور سويفت، التي بدأت في 17 مارس 2023 في مدينة جلينديل بولاية أريزونا الأميركية ومن المقرر أن تُختتم في الثامن من ديسمبر 2024 في مدينة فانكوفر في كندا.

ولم تنشر سويفت، البالغة من العمر 34 عاما، حتى الآن تعليقا على إلغاء الحفلات على حسابها الرسمي على "إنستجرام" الذي يتابعه 283 مليون شخص.