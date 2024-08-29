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كشف تفاصيل مخطط الهجوم على حفلات في فيينا

تايلور سويفت
29 أغسطس 2024 18:18

كشفت المخابرات الأميركية، اليوم الخميس، بعض تفاصيل مخطط الهجوم الذي كان يستهدف الحفلات الموسيقية المقررة للمغنية الأميركية تايلور سويفت في العاصمة النمساوية فيينا.
وقال ديفيد كوهين نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية إن المشتبه بهما اللذين خططا للهجوم على حفل للمغنية كانا يسعيان إلى قتل "عشرات الآلاف من الأشخاص".
وقال كوهين، في مؤتمر قمة للاستخبارات والأمن القومي في العاصمة الأميركية واشنطن "إنهما كانا يعتزمان قتل عدد كبير، عشرات الآلاف من الأشخاص في هذا الحفل".
كما أكد مسؤول في وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن جهاز المخابرات الخارجية الأميركية قدم معلومات إلى السلطات النمساوية لمساعدتها في إحباط الهجوم.
كان من المقرر أن تحيي النجمة الأميركية تايلور سويفت ثلاث حفلات في فيينا في إطار جولتها التي حطمت الأرقام القياسية في أغسطس الجاري، لكن تم إلغاؤها بشكل سريع بعد إلقاء القبض على شابين يشتبه في اعتزامهما شن هجوم إرهابي.
وقال المحققون إن شابا (19 عاما) قيل إنه على ارتباط بتنظيم داعش الإرهابي كان يعتزم قيادة سيارة محملة بالمتفجرات وسط حشد من جمهور المغنية الذين كانوا ينتظرون دخول ساحة الملعب قبل الحفل. ويعتقد أن الشريك الثاني أصغر سنا من المشتبه به الأول.
وكان من الممكن أن يوجد أكثر من 60 ألف شخص داخل الملعب خلال الحفل الذي نفدت تذاكره بالكامل لو لم يتم إلغاؤه، إضافة إلى احتمال تجمع عشرات الآلاف ممن لا يحملون تذاكر في مكان قريب للاحتفال.
تجري السلطات حاليا التحقيق مع المشتبه بهما، اللذين تم حبسهما احتياطيا، للاشتباه في انتمائهما إلى منظمة إرهابية ومنظمة إجرامية.

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المصدر: د ب أ
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