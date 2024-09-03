«دار الزين».. بعيون إماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ المصوران الإماراتيان عبيد البدور، والمهندس والشاعر سالم العطاس، رحلة فنية توثيقية في مدينة العين النابضة بالحياة، والتي تلقَّب بـ«دار الزين»، وكان الهدف استكشاف واحاتها وقلاعها ومتنزهاتها وصحرائها وأفلاجها، وعاشا تجربة استثنائية جمعت بين المغامرة وتجديد النشاط في أحضان الطبيعة الساحرة.

وحرص البدور والعطاس على نقل مشاهداتهما وتجاربهما، ضمن سلسلة وثائقية من 4 أجزاء، انطلق عرضها على قناة «يوتيوب» وموقع visitalain.ae، في إطار حملة: «العين: واحة تنبض بالحياة»، التي أطلقتها «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.



جذور التاريخ

وثق عبيد بكاميرته لحظات استثنائية، برفقة صديقه سالم الذي يقوده حبه للشعر إلى التنقيب في جذور التاريخ الغني للمدينة وأهم معالمها السياحية والثقافية الأصيلة، وما تتضمنه من وجهات ومواقع جذب. تلك التجربة أثرت معرفتهما بالعين، لتتجسد أمامهما منارة تعبق بالتراث العريق، والعادات المتوارثة عن الآباء والأجداد، والواحات الغنّاء.

الري بالأفلاج

ينقلنا عبيد وسالم إلى قلب العين، التي يصفها عبيد قائلاً: يمكنني وصفها بأنها جوهرة من الزمرد، إذ تعكس المساحات الطبيعية والواحات، اللون الأخضر بتدرجاته الساحرة، لتجسد الأمل وآفاق التجدد. أثناء التجول بالدراجة شعرنا بارتباط عميق بهذه الأرض الطيبة وأهلها، وسط أجواء من الهدوء الساحر.

وحظي الصديقان برفقة مميزة مع المرشد أحمد، الذي يعرف الكثير عن العين، حيث حرص على تعريفهما بالنظام التقليدي للري بالأفلاج، والذي يصفه عبيد وسالم، بأنه من عجائب هندسة الري القديمة، ويقوم على سحب المياه الجوفية في قنوات طويلة تحت الأرض، لري الواحات الخصبة. ويشهد نظام الفلج على براعة أسلافنا وتقديرهم لخيرات الطبيعة.



واحات النخيل

واختبر عبيد وسالم تجربة تسلق نخلة شاهقة، حيث تطوع مزارع مخضرم بتعليمهما فنون تسلق النخيل باستخدام الحبال، حيث استجمعا شجاعتهما.

ويقول سالم: مع صعودنا إلى أعلى النخلة، بدت الأرض وكأنها تتقلص، وتحول العالم من حولنا إلى بانوراما خلابة. كان الوصول إلى القمة بمثابة انتصار، وحصاد التمور الطازجة هو الجائزة الكبرى.

ويرى عبيد أن هذه اللحظات، كانت كفيلة باستذكار وتقدير حكمة الأجداد والتوازن الدقيق الذي حافظوا عليه في علاقتهم مع البيئة المحيطة.

وبعدها توجه الصديقان إلى مقهى محاط بالمناظر الطبيعية الخلابة، حيث تذوقا الأطباق الشهية.

ومن قلب الطبيعة وأجواء المنافسة والحماس على مضمار العين، اتخذت رحلتهما منعطفاً مغايراً، مع وصولهما إلى حديقة الحيوانات، واكتشافهما تجربة تناول الطعام على بعد أمتار قليلة من بيت «ملك الغابة»، ويقول سالم: الأسود مخلوقات تُشعرك برهبة غريبة لا تُنسى.

مواقع أثرية

تتمتع منطقة العين، بتنوعٍ لا محدود، تجعل الزائر في حالة نشاط دائم. وتنقل الأفلام الوثائقية الـ 4 المشاهد ليتعرف على التجارب المتنوعة التي توفرها العين، وهي أول منطقة مدرجة ضمن قائمة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمي في دولة الإمارات، وتضم إحدى أقدم المناطق المأهولة بالسكان، والعديد من المواقع الأثرية والثقافية الأصيلة، والحصون المرممة والقصور التاريخية.



من القلب

يختصر عبيد وسالم مغامراتهما في العين بكلمات نابعة من القلب: «دار الزين» يتعايش فيها التاريخ والحداثة بشكل متناغم، ونتطلع إلى ما سيقوله زوارها عن تجربتنا.