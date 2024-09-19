«أجندة فعاليات أبوظبي».. تجارب وعروض ملهِمة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «أجندة فعاليات أبوظبي»، برنامج موسمها الجديد 2024 – 2025 تحت شعار «تلقى نفسك فيها»، مع جدول حافل بتجارب مُلهمة تتنوع من الأمسيات الموسيقية الحية والنزالات الرياضية وعروض الطهي إلى الفنون والثقافة والمهرجانات التراثية، التي تدعو أفراد المجتمع المحلي والزوار إلى اكتشافها، ومشاركة أجمل الذكريات مع العائلة والأصدقاء في أبوظبي.

وتحتفي «أجندة فعاليات أبوظبي» هذا الموسم بالشغف والحماس، مرحبةً بمُحبي الموسيقى والرياضة والثقافة والفنون من أنحاء العالم للاستمتاع بحفلات يحييها ألمع نجوم الفن العربي والغربي، والبطولات المُفعمة بنبض المنافسة والتحدي، والمهرجانات التراثية الأصيلة.

وينتظر الجمهور عودة فريق موسيقى البوب العالمي كولدبلاي في أمسية لا تنسى مع باقة مختارة من أنجح أعماله، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولاـ1 في أبوظبي 2024 لحسم لقب بطولة العالم في حلبة مرسى ياس، ومباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة «القابضة» ADQ لمتابعة أساطير كرة السلة الأميركية مباشرة في “الاتحاد أرينا”، ونزالات «يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي»، إلى جانب تدشين مهرجان الأنيمي وثقافة البوب اليابانية «أنيمينيا» الأول من نوعه في المنطقة.

وتتضمن الأجندة أيضاً مهرجان ليوا الدولي إلى جانب قائمة غنية من الفعاليات الثقافية، من أبرزها مهرجان الحصن.

عروض موسيقية

تنطلق «أجندة فعاليات أبوظبي» بموسمها الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري باحتفالية رائعة بالسينما الهندية ونجومها مع استضافة مهرجان جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA للعام الثالث على التوالي، والذي يقدم حفله أسطورة بوليوود «شاروخان».

ويتألق فريق موسيقى الروك الأميركي «باك ستريت بويز» في عرض مرتقب ضمن جولته العالمية في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس خلال شهر أكتوبر، والذي يشهد أيضاً تدشين مهرجان الأنيمي والقصص المصورة وعروض الأزياء التنكرية «كوسبلاي» وثقافة البوب اليابانية «أنيمينيا».

ويقدم فريق «تيك ذات» عرضاً مذهلاً في “الاتحاد بارك”، فيما يلتقي نجم الأغنية الخليجية عبد المجيد عبد الله جمهوره في «الاتحاد أرينا»، قبل اختتام فعاليات أكتوبر مع فنان الكوميديا الأميركي مات ريف في “الاتحاد أرينا”.

ويحتضن شهر نوفمبر باقة من العروض الموسيقية المذهلة تحييها مجموعة من ألمع المواهب في مهرجان «وايرلس الشرق الأوسط»، ومن بينهم المطربة وكاتبة الأغاني المرموقة «أس زد ايه».

ويشدو الموسيقار الهندي «أيه آر رحمان» برائعته Jai Ho! ومختارات من أجمل أغانيه في «الاتحاد أرينا»، بينما يقدم «ديلجيت دوسانجه» عرضه «ديل لوميناتي» للمرة الأولى في جزيرة ياس.

وتعتبر أبوظبي وجهة مثالية لوداع 2024 واستقبال العام الجديد خلال الاستمتاع ببرنامج شهر ديسمبر المفعم بعبق الفرحة وأجواء موسم الأعياد، والذي يضم حفلات ما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا ـ1 في أبوظبي 2024، بمشاركة فريق «مارون 5» وفريق «ميوز» وإيمينيم.

ويتضمن البرنامج أيضاً العرض الأول في المنطقة لـ«آفترلايف» في حفل «يا سلام» الرسمي لما بعد السباق.

وتستمر العروض الموسيقية الحية بدون توقف طوال شهر ديسمبر، والذي يتضمن أيضاً حفلات براين آدمز وإيكون وأناستازيا في «الاتحاد أرينا».

ويعتلي بن إلتون المسرح بذكائه وحس دعابته المميز ليضيف بصمة كوميدية على فعاليات الشهر.

وتواصل ليالي السعديات في دورتها الثانية التي تقام من ديسمبر 2024 حتى فبراير 2025، إضاءة سماء جزيرة السعديات بأعذب الألحان الشرقية والغربية مستقطبة أساطير الموسيقى الخليجية والعربية والعالمية، من بينهم الموسيقار المصري عمر خيرت، وفريق «بويز تو مين»، الذي يعد أحد رموز الموسيقى الغربية على مدى العقدين الماضيين.

وتتحول أنظار عشاق الموسيقى الكلاسيكية ليلة رأس السنة الجديدة لمتابعة حفل أندريا بوتشيلي في «قصر الإمارات».

وترحب أبوظبي في شهر يناير بفريق كولدبلاي، والنسخة الثانية من فعالية حفل تنكّري ينظّمها متحف اللوفر أبوظبي في فبراير، وتحتضن مجدداً في شهر أبريل مهرجان «برد أبوظبي»، الذي يقدم عروضاً عالمية وأزياءً مبتكرة وأشهى المأكولات والتحدّيات الرياضية الحماسية.

حرف تقليدية

يشكل مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الذي يقام في أكتوبر فرصة مثالية للتعرف عن قرب على الحرف التقليدية الأصيلة والحرفيين الذين ساهموا في صون أهم الحرف الإماراتية.

وتستضيف العاصمة للمرة الأولى «بينالي أبوظبي للفن العام» في نوفمبر، والذي يقدم مجموعة من العروض والأعمال لما يزيد على 70 فناناً من الإمارات والعالم، ويعيد استكشاف مصطلح «العام»، ويضيء المواقع العامة في العاصمة بالأعمال الفنية.

ويقدّم معرض فن أبوظبي في شهر نوفمبر إبداعات وأعمال فنانين مرموقين وواعدين من الإمارات والمنطقة والعالم.

وتشهد أبوظبي خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر 2024 مجموعة متنوعة من العروض الفنية، بما فيها جولة الفلامنكو العالمية، وموسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2024 التي تقدّم باليه عصر النهضة، ولانج لانج الذي يعزف موسيقى ديزني في أبوظبي، وعرض أوركسترا «سيول الفيلهارمونية» بقيادة المايسترو «ياب فان زويدن» وبحيرة البجع على الجليد.

ويضم برنامج شهر يناير مهرجان الحصن، وهو تعبير حي عن ثقافة أبوظبي وتراثها الأصيل، والذي ينعقد سنوياً في موقع الحصن.

وتواصل أبوظبي رسالتها في تعزيز جسور التواصل بين الثقافات، حيث وقع اختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» عليها لتكون المدينة العالمية المضيفة لليوم الدولي لموسيقى الجاز لعام 2025.

وبالشراكة مع «اليونسكو» ومعهد «هيربي هانكوك» للجاز، تُقام هذه الاحتفالية في 30 أبريل احتفاءً بموسيقى الجاز كأحد أشكال التعبير الفني الحر، وتكريماً لها، وذلك لتسليط الضوء على قدرة موسيقى الجاز ودورها في توحيد قيم إنسانيتنا المشتركة.

وتعود القمّة الثقافية أبوظبي في ربيع 2025، موفرةً منصة للحوار وتبادل المعرفة وتطوير السياسات في المنطقة.

وستتضمّن القمة، التي تستمر لـ3 أيام، سلسلة جلسات وورش عمل بمشاركة نخبة من قادة الفكر في الثقافة والفن والتراث والإعلام والموسيقى والمتاحف والسياسة العامة والتقنية.



عاصمة الرياضة

تتحول أنظار العالم إلى أبوظبي خلال شهر أكتوبر لمتابعة أرقى الفعاليات الرياضية التي تلبي تطلعات الجميع، مع استضافة مباراتين قبل بداية الموسم من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والتجارب الترفيهية والرياضية المصاحبة المستوحاة من أجواء الدوري بمشاركة باقة من ألمع نجومه وأساطيره مثل يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي، ونزالات يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي، ثم بطولة محاربي الإمارات وبطولة أبوظبي إكستريم.

ويتزايد زخم المنافسة خلال نوفمبر مع «بطولة أبوظبي أتش أس بي سي للجولف» بمشاركة نخبة من النجوم العالميين، ثم بطولة أبوظبي الدولية للكريكيت «تي 10» في موسمها الثامن، قبل المواجهة المرتقبة خلال ديسمبر لحسم لقب بطولة العالم في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا ـ1 في أبوظبي لعام 2024.

ويستضيف نادي أبوظبي للفروسية النسخة 32 من كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والتي يشارك فيها أكثر من 100 من الخيول ضمن فئات ومسافات متنوعة.

مغامرات عائلية

يلتقي الأطفال والعائلات مع ميكي وأصدقائه في أبوظبي لاستكشاف عالم قصص ديزني المفضّلة في عرض ديزني على الجليد خلال أكتوبر.

ويحظى الجمهور في نوفمبر بفرصة عيش مغامرة ملحمية في العرض الأول لـ«لايف أوف باي».

ويرحب مهرجان «أم الإمارات» بزواره مجدداً خلال شهر نوفمبر في منطقة الظفرة، قبل انتقاله إلى العين، ثم الوصول إلى أبوظبي في ديسمبر مع برنامجه المتنوع والفريد من العروض والمناطق الترفيهية والحفلات الحية.

وتستضيف أبوظبي للمرة الأولى في ديسمبر «بابل وورلد»، وهو تجربة غامرة وتفاعلية مثالية للأطفال والبالغين على حدٍّ سواء.

ويضيف «مهرجان ياس الشتوي»، أكبر احتفالية شتوية في أبوظبي، لمسة خاصة من البهجة والفرح من خلال المتنزه الثلجي وجولات الكرنفالات وسينما الشتاء وسواها الكثير، موفراً وجهة مفضلة للاحتفال في نهاية العام.



«ليوا الدولي»

يستقطب «مهرجان ليوا الدولي» في ديسمبر هواة سباقات السيارات والدراجات والرياضات التراثية ومحبي المغامرات بين أحضان المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة في منطقة الظفرة للاستمتاع بجدول متنوع من التحديات والبطولات الحماسية وعروض الألعاب النارية، علاوة على اكتشاف تجارب «قرية ليوا» التي تحتضن عروضاً موسيقية حية، وخيارات من أشهى المأكولات، وأنشطة ترفيهية عائلية ومناطق ألعاب للأطفال.



دليل ميشلان

تُقام الدورة الثانية من مهرجان دليل ميشلان للمأكولات في نوفمبر، لتتيح فرصة فريدة للقاء عدد من أشهر الطهاة، ومشاهدة إبداعاتهم، وتذوّق أشهى الأطباق الحصرية.

وتمنح تجارب العشاء السري في متحف اللوفر أبوظبي، التي تُقام خلال ديسمبر، المشاركين استلهام مكونات الأطباق من الأعمال الفنية.

ويكتشف مجتمع أبوظبي وزوارها مذاقات جديدة في 2025 مع تدشين مهرجان القهوة في فبراير.