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ميزة جديدة تُمكن الشركات من تحسين خدمة العملاء عبر واتساب

ميزة جديدة تُمكن الشركات من تحسين خدمة العملاء عبر واتساب
28 ديسمبر 2024 11:24

تسمح الميزة الجديدة للشركات بربط تطبيق واتساب بأدوات الذكاء الاصطناعي عبر مسح رمز QR، مما يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة المحادثات مع العملاء بشكل فعال، خاصة خارج أوقات العمل الرسمية.

إدارة رسائل العملاء بذكاء
تعمل هذه التقنية على تمكين الذكاء الاصطناعي من تقديم استجابات فورية لاستفسارات العملاء، تشمل توفير معلومات عن المنتجات، اقتراح خيارات تناسب احتياجاتهم، تحديث الأسعار، وتوضيح مدى توافر المنتجات. يهدف هذا التحديث إلى تحسين تجربة التسوق الرقمية، مع الحفاظ على سلاسة التواصل.
في الحالات التي تتطلب تدخلًا بشريًا، يُوقف الذكاء الاصطناعي نشاطه للسماح بالتواصل المباشر مع ممثلي الشركة. ولضمان الشفافية، تُعلم الشركات عملاءها بأن الردود التلقائية صادرة عن الذكاء الاصطناعي، وليس عن الموظفين.

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تطوير مستمر ودعم متعدد الحسابات
على الرغم من الفوائد الواضحة، قد تكون بعض الردود غير دقيقة في المراحل الأولى، مما يوفر للشركات فرصة إرسال ملاحظاتها لتحسين أداء الخدمة بمرور الوقت.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الآن ربط حسابات واتساب الشخصية بحسابات الأعمال وإدارة كلا الحسابين من منصة واحدة. كما تتيح هذه الميزة نقل ما يصل إلى ستة أشهر من سجل المحادثات، باستثناء محادثات المجموعات.

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مساعد ميتا الذكي ودمج ChatGPT
في خطوة أخرى، تختبر ميتا ميزة تتيح إرسال استفسارات إلى مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي Meta AI للحصول على معلومات إضافية. كما أصبح بإمكان المستخدمين التواصل مع ChatGPT مباشرة عبر واتساب، بفضل تعاون بين ميتا وOpenAI.

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تعزيز تجربة العملاء
تأتي هذه التطورات كجزء من استراتيجية ميتا لدمج الذكاء الاصطناعي في منصاتها المختلفة، مما يساهم في تحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة التواصل بين الشركات والجمهور.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ميتا
واتساب
الذكاء الاصطناعي
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