أمير كرارة يعاني «أعراض انسحاب»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يخوض أمير كرارة تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل بعنوان «أعراض انسحاب»، في تحدٍ فني جديد من في سياق يعكس تعقيدات الحياة والصراعات التي يواجهها بعض الأشخاص. يتألف العمل من 15 حلقة، ويُعتبر أول تجربة له في عالم دراما المنصات الرقمية، حيث يتعاون مع المؤلف إسلام حافظ والمخرج محمد سلامة، وتشاركه البطولة كندة علوش.



ويتنظر كرارة استكمال تصوير مسلسل «حصان طروادة.. عمر الناجي»، الذي يتناول الأسطورة اليونانية الشهيرة في إطار معاصر، حيث تتوزع أحداثه على 3 أجزاء، ويجمع بين التقاليد الدرامية والرؤية الحديثة بين الواقع والخيال، ويشارك في البطولة عباس أبو الحسن ونور اللبنانية، إخراج وتأليف بيتر ميمي.



وفي مجال السينما، يواصل أمير تصوير فيلم «الشاطر»، الذي يجمعه مع هنا الزاهد في تجربة تجمع بين الأكشن والكوميديا، ويتمحور العمل حول شاب يمتلك موهبة خارقة، يدخل بها في صراع بين الخير والشر، في مواجهة واقع مليء بالتحديات، تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، ويشارك في بطولته مصطفى غريب وعادل كرم.