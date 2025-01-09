الخميس 9 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أمير كرارة يعاني «أعراض انسحاب»

أمير كرارة يعاني «أعراض انسحاب»
9 يناير 2025 12:22

علي عبد الرحمن (القاهرة)
يخوض أمير كرارة تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل بعنوان «أعراض انسحاب»، في تحدٍ فني جديد من  في سياق يعكس تعقيدات الحياة والصراعات التي يواجهها بعض الأشخاص. يتألف العمل من 15 حلقة، ويُعتبر أول تجربة له في عالم دراما المنصات الرقمية، حيث يتعاون مع المؤلف إسلام حافظ والمخرج محمد سلامة، وتشاركه البطولة كندة علوش.

ويتنظر كرارة استكمال تصوير مسلسل «حصان طروادة.. عمر الناجي»، الذي يتناول الأسطورة اليونانية الشهيرة في إطار معاصر، حيث تتوزع أحداثه على 3 أجزاء، ويجمع بين التقاليد الدرامية والرؤية الحديثة بين الواقع والخيال، ويشارك في البطولة عباس أبو الحسن ونور اللبنانية، إخراج وتأليف بيتر ميمي.

وفي مجال السينما، يواصل أمير تصوير فيلم «الشاطر»، الذي يجمعه مع هنا الزاهد في تجربة تجمع بين الأكشن والكوميديا، ويتمحور العمل حول شاب يمتلك موهبة خارقة، يدخل بها في صراع بين الخير والشر، في مواجهة واقع مليء بالتحديات، تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، ويشارك في بطولته مصطفى غريب وعادل كرم.

أخبار ذات صلة
أسماء أبو اليزيد.. أميرة «مملكة الحرير»
طه دسوقي.. يقدم «فقرة الساحر»
دراما
أمير كرارة
مسلسلات
آخر الأخبار
البايرن يجدد عقود «العواجيز»!
الرياضة
البايرن يجدد عقود «العواجيز»!
اليوم 14:04
موراي: دربت ديوكوفيتش من «الحفرة 17»!
الرياضة
موراي: دربت ديوكوفيتش من «الحفرة 17»!
اليوم 14:00
كلباء «كامل العدد» أمام النصر
الرياضة
كلباء «كامل العدد» أمام النصر
اليوم 14:00
جراهام بوتر مدرباً لوستهام
الرياضة
جراهام بوتر مدرباً لوستهام
اليوم 13:45
مشرعون لبنانيون يحضرون جلسة برلمانية لانتخاب رئيس، في بيروت
الأخبار العالمية
البرلمان اللبناني يبدأ جلسة انتخاب رئيس للجمهورية
اليوم 13:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©