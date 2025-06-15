ياسمين عبدالعزيز.. «زوجة راجل مش مهم»

سعيد ياسين (القاهرة)



بعد غياب 7 سنوات، منذ آخر أعمالها «الأبلة طم طم»، تعود الممثلة ياسمين عبدالعزيز إلى السينما من جديد، من خلال مشاركتها في بطولتها الفيلم الجديد «زوجة راجل مش مهم»، الذي يجمعها للمرة الأولى مع الممثل أكرم حسني، من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.



أحداث كوميدية

أوضحت عبدالعزيز أن فيلم «زوجة راجل مش مهم»، يدور في إطار درامي كوميدي حول زوجين يعيشان في هدوء، لكن مع مرور الوقت، تكتشف فيه صفات تجعلها تشعر بأنها «زوجة راجل مش مهم»، ومن هنا تبدأ الخلافات بينهما، وتضعهما في سلسلة من الأحداث الكوميدية غير المتوقعة، لاسيما أنها تريد أن يصبح شخصية مهمة، مشيرة إلى أن أحداث الفيلم لا تمت بصلة للفيلم الشهير «زوجة راجل مهم» الذي الذي عُرض عام 1988، بطولة أحمد زكي وميرفت أمين، وإخراج محمد خان.



إضافة مهمة

وعن أسباب غيابها السينمائي طوال السنوات الماضية، أرجعت ياسمين عبدالعزيز ذلك إلى رغبتها في العودة بعمل جيد ودور مختلف، يمثل إضافة مهمة لمشوارها السينمائي، موضحة أنها وجدت في «زوجة راجل مش مهم» كل عناصر النجاح، من قصة جديدة، ودور مميز، وبطولة متفردة تجمعها للمرة الأولى مع أكرم حسني. وأشارت إلى أن انشغالها الدائم بتصوير المسلسلات التلفزيونية أحد أسباب ابتعادها عن السينما، لاسيما أنها قدمت في المواسم الرمضانية السابقة عدداً من المسلسلات، هي: «لآخر نفس»، «ونحب تاني ليه»، «اللي ملوش كبير»، و«ضرب نار»، وكان آخرها في رمضان الماضي مسلسل «وتقابل حبيب» مع كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، أنوشكا، ونيكول سابا، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.