يارا السكري تخوض أولى تجاربها السينمائية

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة يارا السكري أولى تجاربها السينمائية في فيلم «صقر وكناريا»، وتؤدي فيه البطولة النسائية أمام محمد إمام وشيكو، ومن المقرر عرضه في الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وتجسّد فيه يارا شخصية مصمّمة أزياء، تنشأ بينها وبين بطل العمل قصة حب مليئة بالمواقف الكوميدية.

وبعدما حققت صدى لافتاً من خلال دورها في مسلسل «فهد البطل» الذي عرض في رمضان الماضي على شاشة «قناة أبوظبي»، تشارك يارا في بطولة المسلسل الجديد «على ضهر راجل»، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبوغزالة، وسيعرض على إحدى المنصات الرقمية.