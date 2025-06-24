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الترفيه

أمير كرارة في «ظروف غامضة»

أمير كرارة
25 يونيو 2025 01:47

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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يخوض أمير كرارة تجربته الأولى في دراما المنصات الرقمية، من خلال المسلسل الجديد «ظروف غامضة»، المكوّن من 10 حلقات، ويشاركه بطولته صدقي صخر، وعايدة فهمي، من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.
تدور أحداث العمل في إطار من الرعب والتشويق، ويجسّد كرارة في المسلسل دور «حسن سليم»، الذي يقدم في «بودكاست» تحليل بعض الظواهر الخارقة للطبيعة.
ويواصل كرارة تصوير مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد «الشاطر»، من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته مصطفى غريب، وهنا الزاهد. ويجسد من خلاله شخصية «دوبلير» متخصص في تنفيذ المشاهد الخطرة.

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