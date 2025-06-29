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إضافة خاصية ملخصات الذكاء الاصطناعي إلى "واتساب"

"واتساب"
29 يونيو 2025 09:55

أعلنت مجموعة التكنولوجيا الأميركية ميتا بلاتفورمس إضافة خاصية إنتاج الملخصات باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، حيث تتيح هذه الخاصية الجديدة الاختيارية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ميتا أيه.آي في تلخيص الرسائل غير المقرؤة في أي محادثة. وسيظهر الملخص للمستخدم فقط وليس لأطراف المحادثة الآخرين بحسب ميتا.
تعتمد هذه الميزة على تقنية الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها ميتا في أبريل والتي أتاحت للشركة تطبيق خصائص ذكاء اصطناعي لا تؤثر على التشفير أو خصوصية المستخدم.
تستخدم خاصية "ملخصات الرسائل" تقنية المعالجة الخاصة، مما يسمح لنموذج الذكاء الاصطناعي ميتا أيه.آي  بإنشاء رد على الرسالة دون أن تطلع ميتا أو واتسآب على رسائل أو ملخصات المستخدم. كما لن يتمكن أي شخص آخر في المحادثة من معرفة قيام التطبيق بتلخيص الرسائل غير المقروءة، وفقا لما ذكرته ميتا في منشور على مدونتها.
على الرغم من أن هذه الخاصية تكون في حالة عدم تفعيل بشكل افتراضي، إلا أن واتساب يعرض رمزا صغيرا للإشارة إلى أنها متاحة للمستخدمين.
وتطلق ميتا هذه الخاصية مبدئيا في الولايات المتحدة مع دعم اللغة الإنجليزية، على أن يتم إطلاقها في المزيد من الدول وبالمزيد من اللغات في وقت لاحق من العام الحالي. حتى الآن، كان بإمكان المستخدمين الوصول إلى تقنية ميتا أيه.آي  داخل المحادثة لطرح أسئلة عامة أو وضع علامة على رسالة لتوضيح سياق المحادثة الآلية. ومع ذلك، لا تستطيع ميتا أيه.آي قراءة رسائل المستخدم. 

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المصدر: وكالات
ميتا
واتساب
الذكاء الاصطناعي
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