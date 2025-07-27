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الترفيه

محمد فراج.. «في رواية أحدهم»

محمد فراج.. «في رواية أحدهم»
28 يوليو 2025 01:38

محمد قناوي (القاهرة) 

يصوّر محمد فراج حالياً مسلسل «في رواية أحدهم – ورد وشوكولاتة»، ويشاركه بطولته زينة، مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، وعمر مهدي، تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل. وأوضح فراج أن فكرة المسلسل مستوحاه من قصة حقيقية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي ممزوج بالتشويق، ويتألف من 10 حلقات، والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية العام الجاري.
وأشار فراج إلى أن سيناريو المسلسل جذبه من أول قراءة، نظراً لسرعة الإيقاع والمعالجة العصرية التي تعكس نبض المجتمع، حيث يُسلط العمل الضوء على العلاقات الإنسانية والتقلبات العاطفية من خلال أسلوب سردي جديد مستوحى من الواقع العربي. وأعرب فراج عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية على مسلسله الجديد «كتالوج» الذي يعرض حالياً على إحدى المنصات الرقمية، ويشاركه البطولة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، وصدقي صخر، تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي. وتدور أحداثه حول شخصية «يوسف» الذي يؤديه فراج، الأب الذي يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد وفاة زوجته «أمينة» التي تجسدها ريهام عبد الغفور، وبسبب بعده عن تفاصيل حياة طفليه، يشعر بالعجز والارتباك في التعامل معهما، حتى يعثر على سلسلة فيديوهات سجلتها زوجته قبل وفاتها، تتضمن نصائح تساعده في تربيتهما، وإعادة بناء علاقته بهما.
وأشار فراج إلى أن المسلسل يتناول تعقيدات الحياة الأسرية في العالم العربي، من خلال دراما دافئة تمزج بين الكوميديا الخفيفة والمشاعر الإنسانية العميقة.

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