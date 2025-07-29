سيرين عبد النور تواجه «المشتبه الرابع»

سعيد ياسين (القاهرة)



تنتظر سيرين عبد النور عرض مسلسل «المشتبه الرابع»، وتشاركها بطولته هيفاء وهبي، تأليف مينا دكران، وإخراج ليث الربايعة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية في 3 مواسم متتالية. وتم تصويره في عدد من الدول الأوروبية وروسيا وشرق آسيا.

وأوضحت سيرين أن العمل تدور أحداثه في عام 2050، حول شخص غامض، يمتلك شيئاً فريداً يستطع من خلاله التحكم في مصير العالم، ويطلق عليه اسم «المشتبه الرابع». ونوهت بأنها تجسّد في المسلسل دور امرأة تعيش حياتها في هدوء، وليس لها تطلعات طموحة سوى الاستقرار والأمان، لكنها تتعرض لموقف يقلب حياتها رأساً على عقب، ويجعلها تواجه «المشتبه الرابع».