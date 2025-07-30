الخميس 31 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

وفاة الفنان المصري لطفي لبيب

وفاة الفنان المصري لطفي لبيب
30 يوليو 2025 12:53

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الممثل لطفي لبيب الذي توفي اليوم الأربعاء في أحد المستشفيات عن عمر ناهز 78 عاما بعد تدهور حالته الصحية.
وكان لبيب أصيب قبل سنوات بجلطة في المخ أثرت على جانبه الأيسر وحدت من نشاطه الفني لكنه ظهر لاحقا في بعض الأعمال القليلة.
وفي وقت سابق من يوليو  دخل إلى المستشفى ومكث فيه أسبوعا قبل أن يعود إلى منزله لكن حالته الصحية تدهورت من جديد فنقل إلى المستشفى أمس الثلاثاء.
وقال الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما في منشور على فيسبوك "فقد العالم أجمع والوسط الفني بصفة خاصة جوهرة خالدة بعد صراع مع المرض، الفنان لطفي لبيب الذي ظل مبتسما لآخر لحظة في حياته".
ولد لبيب عام 1947 وحصل على ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية كما تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قبل أن يلتحق بالجيش ويشارك في حرب السادس من أكتوبر 1973 وهي التجربة التي ألف عنها كتابا بعد ذلك بعنوان "الكتيبة 26".
بدأ مشواره الفني متأخرا بسنوات عن باقي دفعته بمعهد الفنون المسرحية الذين كان منهم نبيل الحلفاوي ويسري مصطفى وهادي الجيار وشعبان حسين.
شارك في أكثر من 100 فيلم سينمائي وتميز في الأدوار الكوميدية. عمل مع كبار نجوم الكوميديا أمثال محمد هنيدي وأحمد آدم وهاني رمزي ومحمد سعد وأحمد حلمي وأشرف عبد الباقي وياسمين عبد العزيز.
من أفلامه (جاءنا البيان التالي) و(رشة جريئة) و(يا أنا يا خالتي) و(في محطة مصر) و(إتش دبور) و(كده رضا) و(طير أنت) و(عسل أسود) و(سيما علي بابا) و(أسد وأربع قطط) و(عنتر ابن ابن ابن شداد) و(خيال مآتة).
قدم مع عادل إمام مجموعة من الأفلام منها (النوم في العسل) و(بوبوس) و(زهايمر) لكن دور السفير الإسرائيلي في فيلم (السفارة في العمارة) ظل علامة فارقة في مشواره الفني.
وفي الدراما التلفزيونية قدم مسلسلات (أرابيسك) و(أزمة سكر) و(حارة العوانس) و(تامر وشوقية) و(مش ألف ليلة وليلة) و(عفاريت عدلي علام) و(عائلة زيزو) و(الأب الروحي) و(صاحب السعادة).
ومن أشهر مسرحياته (الملك هو الملك) مع محمد منير وفايزة كمال و(ليلة من ألف ليلة) مع يحيى الفخراني وهبة مجدي.

أخبار ذات صلة
عزة القبيسي وسقاف الهاشمي.. من الإمارات إلى العالم
مصر ترحّب بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
المصدر: وكالات
لطفي لبيب
مصر
الفن
وفاة
آخر الأخبار
موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 10:51
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
الرياضة
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
اليوم 15:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
اليوم 14:49
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
علوم الدار
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
اليوم 14:38
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
الرياضة
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©