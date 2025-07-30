وفاة الفنان المصري لطفي لبيب

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الممثل لطفي لبيب الذي توفي اليوم الأربعاء في أحد المستشفيات عن عمر ناهز 78 عاما بعد تدهور حالته الصحية.

وكان لبيب أصيب قبل سنوات بجلطة في المخ أثرت على جانبه الأيسر وحدت من نشاطه الفني لكنه ظهر لاحقا في بعض الأعمال القليلة.

وفي وقت سابق من يوليو دخل إلى المستشفى ومكث فيه أسبوعا قبل أن يعود إلى منزله لكن حالته الصحية تدهورت من جديد فنقل إلى المستشفى أمس الثلاثاء.

وقال الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما في منشور على فيسبوك "فقد العالم أجمع والوسط الفني بصفة خاصة جوهرة خالدة بعد صراع مع المرض، الفنان لطفي لبيب الذي ظل مبتسما لآخر لحظة في حياته".

ولد لبيب عام 1947 وحصل على ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية كما تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قبل أن يلتحق بالجيش ويشارك في حرب السادس من أكتوبر 1973 وهي التجربة التي ألف عنها كتابا بعد ذلك بعنوان "الكتيبة 26".

بدأ مشواره الفني متأخرا بسنوات عن باقي دفعته بمعهد الفنون المسرحية الذين كان منهم نبيل الحلفاوي ويسري مصطفى وهادي الجيار وشعبان حسين.

شارك في أكثر من 100 فيلم سينمائي وتميز في الأدوار الكوميدية. عمل مع كبار نجوم الكوميديا أمثال محمد هنيدي وأحمد آدم وهاني رمزي ومحمد سعد وأحمد حلمي وأشرف عبد الباقي وياسمين عبد العزيز.

من أفلامه (جاءنا البيان التالي) و(رشة جريئة) و(يا أنا يا خالتي) و(في محطة مصر) و(إتش دبور) و(كده رضا) و(طير أنت) و(عسل أسود) و(سيما علي بابا) و(أسد وأربع قطط) و(عنتر ابن ابن ابن شداد) و(خيال مآتة).

قدم مع عادل إمام مجموعة من الأفلام منها (النوم في العسل) و(بوبوس) و(زهايمر) لكن دور السفير الإسرائيلي في فيلم (السفارة في العمارة) ظل علامة فارقة في مشواره الفني.

وفي الدراما التلفزيونية قدم مسلسلات (أرابيسك) و(أزمة سكر) و(حارة العوانس) و(تامر وشوقية) و(مش ألف ليلة وليلة) و(عفاريت عدلي علام) و(عائلة زيزو) و(الأب الروحي) و(صاحب السعادة).

ومن أشهر مسرحياته (الملك هو الملك) مع محمد منير وفايزة كمال و(ليلة من ألف ليلة) مع يحيى الفخراني وهبة مجدي.