الترفيه

إيطاليا تستعد لموجة حر شديدة

رجل يحتمي من حر الشمس بكتاب
8 أغسطس 2025 17:41

تواجه إيطاليا موجة حر جديدة، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في عدة مدن إلى 40 درجة مئوية وأكثر خلال الأيام المقبلة.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في مدينة فلورنسا غدا السبت، بينما من المتوقع أن تصل إلى 38 درجة مئوية في مدينة بولزانو الجبلية.
كما يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية في العاصمة روما و35 درجة مئوية في مدينة نابولي، مع تأثر مناطق توسكانا وإميليا رومانيا ومنطقة روما الكبرى بشكل خاص بالحرارة.
ومن المتوقع أن تستمر موجة الحرارة لمدة أسبوع على الأقل، بعد عطلة عيد الصعود الكاثوليكي في 15 أغسطس الجاري. وتعتبر هذه العطلة تقليديا ذروة الصيف في إيطاليا. وباستثناء الوجهات السياحية، ستغلق العديد من المتاجر والمطاعم أبوابها.

