دب يقتحم متجراً للمثلجات بحثاً عن وجبة باردة في كاليفورنيا

اقتحم دب فضولي متجراً للمثلجات في ولاية كاليفورنيا الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن يُبعده شرطيون من دون التسبب بأذى.

وبدا الحيوان الضخم مرتاحاً عندما وصل نواب قائد الشرطة للتحقيق بالواقعة في مدينة ساوث ليك تاهو السياحية صباح السبت .

وطرد الشرطيون الدب من المتجر، ولكن ليس قبل التقاط بعض الصور لتخليد هذا الحدث غير الاعتيادي.

وجاء في منشور على صفحة مكتب قائد شرطة مقاطعة إلدورادو على فيسبوك "مع بعض التشجيع، غادر الدب في النهاية لكن فقط بعدما أبدى اهتماما بمثلجات الفراولة".

وأضاف "لحسن الحظ، لم يُلحق الدب +فازي+ أي أضرار تُذكر بالممتلكات، ولم تكن هناك أي عمليات تنظيف تُذكر".

والدببة حيوانات شائعة في كاليفورنيا، وكثيراً ما تبحث عن الطعام في التجمعات البشرية، بما يشمل دخول المنازل أو المركبات.

لكنّ هجمات الدببة على الناس نادرة، فيما يمكن أن تُسبب هذه الحيوانات أضراراً في بعض الأحيان، خصوصا عندما لا تجد مخرجاً للهروب.