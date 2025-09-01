انطلاق أسبوع دبي للموضة لربيع وصيف 2026

انطلقت اليوم فعاليات أسبوع دبي للموضة الحدث الرسمي للموضة في دبي الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي.

يشهد برنامج نسخة ربيع وصيف 2026 مشاركة واسعة من علامات عالمية ومواهب ناشئة ويواصل ترسيخ مكانة دبي كعاصمة للموضة والإبداع .

جاء الافتتاح بعرض مميز لعلامة الأزياء الماليزية «Rizman Ruzaini» تلاه عرض للمصممة المقيمة في دبي هبة جاسم ،كما تميز اليوم الأول بتقديم العرض الأول للمصممة الهندية «Krèsha Bajaj» التي عرفت بتصاميمها الفاخرة والمتقنة.

ويواصل البرنامج على مدار الأيام المقبلة استقطاب علامات إبداعية متنوعة تشمل FLTRD من الإمارات وErick Bendaña من نيكاراغوا وFioletowy من بولندا إضافة إلى Chic & Holland من هولندا وMaison Novague من ألمانيا .

ويحتفي اليوم الثالث من الأسبوع بالتصاميم الإيطالية من خلال النسخة الثانية لمعرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن» الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية بمشاركة علامات بارزة مثل Valentina Poltronieri وLe Twins وAvant Toi كما يقدم عدد من المصممين العالميين أعضاء أسبوع دبي للموضة تشكيلات حصرية بينهم Mrs Keepa وDima Ayad وLama Jouni إضافة إلى عروض مرتقبة من Weinsanto بالتعاون مع اتحاد الأزياء الراقية الفرنسي وLili Blanc .

ويواكب الأسبوع إطلاق سلسلة الجلسات الحوارية Thread Talks 3.0 في الثالث من سبتمبر الجاري بمشاركة نخبة من خبراء ومبدعي قطاع الموضة الذين يناقشون أبرز التحولات في المشهد العالمي، كما تمتد الفعاليات إلى مختلف أنحاء دبي مع عروض خاصة واحتفالات حصرية في أبرز الوجهات الراقية.

ويحظى أسبوع دبي للموضة بدعم مجموعة من الشركاء الرسميين بينهم SOUEAST للنقل وDyson وKiko Milano وWaldorf Astoria إلى جانب وكالة التجارة الإيطالية كشريك تجاري رئيسي الأمر الذي يعزز من مكانة دبي منصة دولية رائدة في عالم الموضة والابتكار.