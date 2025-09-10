أحمد مالك يواجه «القرصنة»

الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
11 سبتمبر 2025 01:57

محمد قناوي (القاهرة)

بدأ الممثل أحمد مالك تصوير الفيلم الجديد «إيجي بست»، ويشاركه بطولته سلمى أبوضيف ومغني الراب مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية، وتأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبدالمنعم.
وأوضح مالك أن الفيلم يناقش ظاهرة قرصنة الأفلام عبر بعض مواقع الإنترنت، وهو مستوحى من وقائع حقيقية مرتبطة بعالم القرصنة الرقمية. تدور أحداثه حول صديقين يجمعهما حب السينما منذ طفولتهما، ويؤسّسان أحد مواقع الأفلام عبر الإنترنت، وسرعان ما يتحول إلى واحد من أبرز مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي، ومع اتساع شهرته، يواجهان تغيرات جذرية في حياتهما.
وأكد مالك أن الفيلم لا يقتصر على توثيق حكاية أحد المواقع الإلكتروني، بل يعكس طموحات شريحة واسعة من الشباب الذين نشؤوا في بيئات محدودة الفرص.
وعلى صعيد الدراما، يستعد مالك للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «سوا سوا»، مع هدى المفتي، وتأليف مهاب طارق، إخراج شادي عبد السلام، ويتألف من 15 حلقة.

