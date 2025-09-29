نسي في جيبه بطاقة يانصيب ربحت 18 مليون دولار

عثر رجل ألماني بالصدفة على بطاقة يانصيب رابحة كان قد نسيها في جيب سترته طوال ستة أشهر، تتيح له جائزة بقيمة 15,3 مليون يورو (نحو 18 مليون دولار)، وفق ما أعلنت شركة «لوتو هيسن» الاثنين.

وقال الرجل، وهو أب من ولاية هيسن غرب ألمانيا، في بيان للشركة: «سمعت عبر الراديو عن البحث عن الفائز وقلت لنفسي: كيف يمكن أن يكون أحدهم غبياً إلى هذا الحد ويترك جائزة بهذه القيمة دون أن يتسلمها؟»

وكانت إدارة اليانصيب قد كثفت بحثها عن الفائز المجهول طوال نصف عام، حتى نشرت إعلانات في نقاط البيع. ولم يكن الرجل يعلم أن الأرقام الفائزة، بما فيها الرقم الإضافي، مدرجة على بطاقته التي اشتراها في مارس الماضي، قبل أن يضعها في جيب سترة نسيها داخل خزانة ملابسه.

وخلال الأسبوع الماضي فقط، عثر على البطاقة واكتشف أنه صاحب الحظ الكبير. وأوضح البيان أن الفائز يخطط لاستخدام جزء من المبلغ لشراء أريكة جديدة وإعالة أولاده، من دون الكشف عن مشاريع أخرى.

وقد أثار هذا الاكتشاف ضجة في وسائل الإعلام الألمانية، إذ أشارت الشركة إلى أن معظم الفائزين يتواصلون معها في غضون أسبوعين من تاريخ السحب، لا بعد ستة أشهر.