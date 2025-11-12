الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أمازون تكشف عن حلول جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

أمازون تكشف عن حلول جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي
12 نوفمبر 2025 23:48

 أعلنت إمبراطورية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأميركية أمازون دوت كوم عن حلول جديد تعمل بالذكاء الاصطناعي تشمل مساعد أمازون للأعمال «أمازون بيزنس أسيستنت» لمساعدة المؤسسات في خفض النفقات وأتمتة المهام الروتينية.
ويمكن لمستخدمي أمازون بيزنس أميركا في الوصول إلى خدمة أمازون بيزنس أسيستنت دون تكلفة إضافية. وقالت أمازون، إنه خلال الأسابيع المقبلة، سيتمكن المشتركون في خدمة يو.إس بيزنس برايم من الوصول إلى خاصية سيفنجس إنسايتس التي تقلل الوقت المستغرق في اكتشاف اتجاهات الشراء واكتشاف المدخرات.
ويمكن لمسؤولي باقة يو.إس بيزنس برايم إنتربرايز اكتشاف أنماط الشراء غير الاعتيادية وإدارتها تلقائياً باستخدام خاصية مراقبة الإنفاق السنوي.
كما أعلنت خدمتا أمازون بيزنس وأمازون ويب سيرفيسز، بالتعاون مع ديلويت، عن حلين لتحسين عمليات الشراء والتوريد في قطاع الأعمال الصناعية.
صممت هذه الحلول، المبنية على منصة إنتليجانت أوبس من ديلويت لمساعدة المستخدمين على الانتقال من حل المشكلات التفاعلي إلى اتخاذ القرارات الاستباقية. 

أخبار ذات صلة
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تناقش دور الابتكار في تطوير «الرعاية الصحية»
«النقل المتكامل» يعلن تطوير أول مركز لاختبار أنظمة التنقل الذكي وذاتية الحركة بأبوظبي
المصدر: د ب أ
أمازون
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©