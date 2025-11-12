أمازون تكشف عن حلول جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

أعلنت إمبراطورية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأميركية أمازون دوت كوم عن حلول جديد تعمل بالذكاء الاصطناعي تشمل مساعد أمازون للأعمال «أمازون بيزنس أسيستنت» لمساعدة المؤسسات في خفض النفقات وأتمتة المهام الروتينية.

ويمكن لمستخدمي أمازون بيزنس أميركا في الوصول إلى خدمة أمازون بيزنس أسيستنت دون تكلفة إضافية. وقالت أمازون، إنه خلال الأسابيع المقبلة، سيتمكن المشتركون في خدمة يو.إس بيزنس برايم من الوصول إلى خاصية سيفنجس إنسايتس التي تقلل الوقت المستغرق في اكتشاف اتجاهات الشراء واكتشاف المدخرات.

ويمكن لمسؤولي باقة يو.إس بيزنس برايم إنتربرايز اكتشاف أنماط الشراء غير الاعتيادية وإدارتها تلقائياً باستخدام خاصية مراقبة الإنفاق السنوي.

كما أعلنت خدمتا أمازون بيزنس وأمازون ويب سيرفيسز، بالتعاون مع ديلويت، عن حلين لتحسين عمليات الشراء والتوريد في قطاع الأعمال الصناعية.

صممت هذه الحلول، المبنية على منصة إنتليجانت أوبس من ديلويت لمساعدة المستخدمين على الانتقال من حل المشكلات التفاعلي إلى اتخاذ القرارات الاستباقية.