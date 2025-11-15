الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

الأطفال يصنعون عدسات لاصقة في «الشارقة الدولي للكتاب 2025»

الأطفال يصنعون عدسات لاصقة في «الشارقة الدولي للكتاب 2025»
15 نوفمبر 2025 22:36

الشارقة (الاتحاد) 
في أجواء يملؤها الفضول والمرح، استمتع الأطفال المشاركون في ورشة «عدسات كاشفة للأسرار» ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 بتجربة جمعت بين الفن والعلم، وفتحت أمامهم أبواب الملاحظة الدقيقة والتفكير التحليلي بطريقة مشوّقة وسهلة الفهم.
في بداية الورشة، وزعت المشرفة شالا على الأطفال الصغار مجموعة من الأدوات: قطع من الكرتون البني والأبيض، أوراق السيلوفان الحمراء، أقلام ملونة، وغراء، ثم بدأوا بتوجيهاتها في تصميم عدساتهم الخاصة على شكل مكبّر يدوي.
وبعدما انتهوا، بدأت لحظات المرح حين كتبوا رسائل سرية بأقلام زرقاء ليكتشفوا بعد قليل كيف يمكن للعدسة المصنوعة بأيديهم أن تكشف ما خفي من كلمات وأشكال.
وعن الورشة قالت شالا: «أردنا أن يخوض الأطفال تجربة تجمع بين اللعب والتعلّم، من صنع العدسة إلى اكتشاف الرسائل الخفية، كل هذا يمنحهم إحساساً بالإنجاز والمتعة في آن واحد».
وأضافت أن الورشة هدفت إلى تعزيز الملاحظة والتفكير العلمي والفضول الطبيعي الذي يشكّل أساس كل رحلة تعلم.
وغادر الأطفال وهم يحملون في أيديهم عدساتهم المصنوعة، وفي عيونهم بريق اكتشاف جديد.
تجربة بسيطة في أدواتها، لكنها خلفت أثراً عميقاً لدى الأطفال، وجسّدت روح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، الذي لا يكتفي بتقديم المعرفة في الكتب فقط، بل يجعلها تجربة حيّة يتذوقها الزائر ويعيشها بكل حواسه.

