ماجد المهندس يشدو للحب في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بعد النجاح اللافت الذي حققه في الأمسيات الفنية التي قدمها في الأعوام السابقة، التي أحياها في كل من «الاتحاد أرينا» و«متحف اللوفر أبوظبي» و«مهرجان الشيخ زايد»، يعود ماجد المهندس إلى أبوظبي ليواصل نجاحاته، حيث أحيا مساء اليوم حفلاً على مسرح أرينا space 42، وسط حضور لافت فاق التوقعات، مقدماً باقة من أشهر أغنياته الخليجية والعربية.

وبقيادة مايسترو مدحت خميس، اختار المهندس مجموعة من أبرز أغنياته التي تغنى فيها للحب، وتنقل بين مسيرته الفنية الطويلة ليؤدي توليفة غنية من أغنياته القديمة والجديدة، بينها: «فهموه»، «تناديك»، «عطشان»، و«لا يهزك الشوق».

ووسط حفاوة كبيرة من الحضور، تألق المهندس بتقدم عدد من أغنياته ومواويله الطربية والرومانسية، التي أخذ الجمهور يردد كلماتها معه حتى نهايتها، منها «الدنيا دوارة»، «بين إيديا»، «هدوء»، «بديت أطيب»، «على مودك أنت وبس»، «أتوسل بيك»، «الليالي برد».

وأعرب المهندس عن سعادته بعودته إلى أبوظبي من جديد للقاء محبيه وجمهوره من مختلف أنحاء العالم العربي، وقال: سعادتي كبيرة بإحياء هذا الحفل في أبوظبي، المدينة التي تحمل مكانة خاصة في قلبي لما ألقاه فيها دائماً من محبة وتقدير. كانت ليلة استثنائية جمعتني بجمهور راقٍ وحاضر بكل مشاعره. وأتطلع إلى لقاءات قادمة تجمعني بجمهوري في الإمارات.