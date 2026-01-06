9 دول.. بلا تلوُّث

ترجمة: أحمد عاطف (الاتحاد)



عند السؤال عن الدول الأكثر نظافة في العالم من حيث جودة الهواء وحماية البيئة، لا بد من الاطلاع على مؤشر الأداء البيئي العالمي EPI، الذي يُستخدم لقياس مستوى التزام دول العالم بالمعايير البيئية، عبر مجموعة واسعة من المؤشرات، بينها: جودة الهواء والمياه، وإدارة النفايات، والحد من التلوث، وسياسات الاستدامة على المدى الطويل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Times of India، يُعد هذا المؤشر من أهم المعايير الدولية المعتمدة لتقييم جهود الدول في حماية البيئة، وتعزيز الصحة العامة، ويذكر قائمة بأكثر دول العالم التزاماً بنقاء الهواء وحماية البيئة:



1 - الدنمارك

تتصدّر الدنمارك القائمة بنتيجة 77.9 نقطة، مستفيدة من سياسات بيئية صارمة تبنتها على مدار سنوات طويلة.

وتعتمد البلاد بشكل متزايد على طاقة الرياح والطاقة المتجددة، إلى جانب خطط واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما انعكس على جودة الهواء ونظافة المدن وارتفاع مؤشرات الصحة العامة.



2 - المملكة المتحدة

تأتي المملكة المتحدة في المركز الثاني بنتيجة 77.7 نقطة، مدعومة بتقدم ملحوظ في إدارة النفايات، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة. وأسهمت الاستثمارات في تقليل الانبعاثات الصناعية، وتحسين جودة الهواء في المدن الكبرى في تعزيز موقعها ضمن الدول الأكثر نظافة عالمياً.



3 - فنلندا

بحصولها على 76.5 نقطة، تبرز فنلندا كنموذج في الحفاظ على البيئة الطبيعية، لاسيما فيما يتعلق بجودة الهواء والمياه. وتولي الحكومة الفنلندية اهتماماً كبيراً بحماية الغابات والتنوُّع البيولوجي، إلى جانب تشريعات بيئية صارمة تسهم في الحفاظ على توازن النظام البيئي.



4 - مالطا

حصلت مالطا على 75.2 نقطة، على الرغم من محدودية مساحتها ومواردها الطبيعية، بفضل سياسات إدارة الموارد المائية والنفايات. ونجحت الحكومة في تطوير أنظمة معالجة متقدمة، ما ساعدها على الحد من التلوث، وتحسين جودة البيئة في المناطق الحضرية والساحلية.



5 - سويسرا

تحافظ سويسرا على مكانتها بنتيجة 72.7 نقطة، مدعومة بجودة بيئتها الطبيعية وبحيراتها النظيفة وأنظمة إدارة النفايات المتطورة. وتُعرف البلاد بتطبيق معايير صارمة لحماية المياه والهواء، ما يجعلها من أكثر الدول التزاماً بالحفاظ على بيئة صحية ومستدامة.



6 - السويد

تشارك السويد سويسرا في تقييم النظافة عند مستوى 72.7 نقطة، مستفيدة من اعتمادها الكبير على الطاقة المتجددة وبرامج إعادة التدوير الواسعة. وتلعب السياسات الحكومية الداعمة للاقتصاد الأخضر دوراً رئيساً في الحد من التلوث وتحسين جودة الحياة.



7 - لوكسمبورغ

تحقق لوكسمبورغ 72.3 نقطة، بفضل تركيزها على الإدارة المتقدمة للنفايات، وحماية مصادر المياه. وتُعد التنمية الحضرية المستدامة أحد أبرز عناصر نجاحها البيئي، حيث توازن بين النمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة.



8 - النمسا

بنتيجة 66.5 نقطة، تشتهر النمسا بجودة الهواء والمياه، إلى جانب سياسات صارمة لحماية الطبيعة والتنوُّع الحيوي.

وتلعب المناطق الجبلية والريفية دوراً في الحفاظ على بيئة نظيفة نسبياً مقارنة بدول صناعية أخرى.



9 - آيسلندا

تحقق آيسلندا 62.8 نقطة، مستفيدة من اعتمادها شبه الكامل على الطاقة الحرارية الجوفية والطاقة النظيفة. ويسهم انخفاض النشاط الصناعي الثقيل والالتزام بحماية البيئة الطبيعية في الحفاظ على مستويات تلوث منخفضة.