الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
ريم حمدان: «لحظات مسروقة».. دراما عائلية  تلامس الواقع

18 مارس 2026 03:44

 تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تخوض الممثلة ريم حمدان، تجربة درامية مميزة من خلال مشاركتها في مسلسل «لحظات مسروقة»، الذي يُعرض على شاشة «قناة الإمارات» ومنصة ADMN عبر تطبيق «ستارزبلاي»، مؤكدة أن العمل يُعَد من التجارب التي تحمل قيمة فنية وإنسانية عالية، لما يطرحه من موضوعات اجتماعية مهمة تمسّ الأسرة والمجتمع الخليجي والعربي.

قضايا إنسانية 
تصف ريم حمدان، العمل بأنه من النصوص الهادفة التي تحمل بصمة الكاتبة المبدعة أنفال الدويسان، إذ يتناول قضايا إنسانية عميقة برؤية واقعية، ويغوص في مفهوم التسلّط وتأثيره الممتد في العلاقات الأسرية، مسلطاً الضوء على قيَم العائلة والعادات والتقاليد، وما تفرضه أحياناً من صراعات داخلية بين الأفراد.

مرآة صادقة
وتؤكد ريم أن ما يميز «لحظات مسروقة» هو واقعيته، إذ يمثّل مرآة صادقة للواقع المحلي والخليجي والعربي، من خلال أحداث قريبة من تفاصيل الحياة اليومية، وشخصيات تشبه الناس في طموحاتها وتحدياتها وأخطائها. وتقول: «لحظات مسروقة» يحمل رسالة إنسانية تتجاوز حدود الشاشة إلى واقع المجتمع. وتكمن قوة العمل في بساطته، بعيداً عن المبالغات الدرامية، حيث يعالج قضايا التسلّط الأسري من منظور إنساني، يفتح باب النقاش حول التوازن بين السلطة داخل الأسرة وحرية الاختيار، ويطرح تساؤلات مهمة حول تأثير القرارات المتشددة في مصائر الأبناء.

شخصية قيادية
وتلفت ريم إلى أنها تقدم في العمل دور «أريج» ابنة «سيف» الذي يجسِّده أحمد الجسمي، و«فاطمة» التي تجسِّدها سميرة أحمد، وهي شخصية قيادية تمتلك رؤية واضحة ورأياً سديداً، تؤمن بأنها دائماً على صواب، حتى في ظل الضغوطات والمعارضات التي تواجهها. وتقول: تعيش «أريج» صراعاً داخلياً بين قناعاتها الشخصية ومتطلبات الواقع من حولها، لكنها في نهاية المطاف تختار أن تتبع إحساسها وقلبها، لتصل إلى قناعة تؤكد صحة ما كانت تؤمن به منذ البداية.

محطة فارقة
وتذكر ريم أن «لحظات مسروقة» يمثّل محطة فنية فارقة، لا سيما أنها وقفت أمام قامات فنية كبيرة مثل سميرة أحمد وأحمد الجسمي، ما تعتبره فرصة ثمينة لاكتساب الخبرة وصقل الأدوات الفنية، بالإضافة إلى أنها أدت فيه شخصية مركَّبة، تحمل أبعاداً نفسية وإنسانية عميقة. وهذا التحدي الممتع، أتاح لها تقديم أداء يعتمد على التفاصيل الدقيقة والانفعالات الداخلية. وتقول: يجمع العمل بين جيلَين من الممثلين، ما أضفى على الكواليس حالة من التفاعل الإيجابي وتبادل الخبرات، وأسهم في توفير أجواء احترافية انعكست بشكل مباشر على جودة الأداء أمام الكاميرا.

دعم المواهب

تعتبر ريم حمدان، أن «أبوظبي للإعلام» تحرص على إنتاج أعمال درامية ترتقي بذائقة المشاهد العربي، وتدعم المواهب المحلية، وتمنحها فرصة للوقوف أمام نخبة من نجوم التمثيل في الإمارات والوطن العربي. وتؤكد أن مثل هذه الأعمال تسهم في تعزيز حضور الدراما الإماراتية والخليجية على الساحة العربية، وتكرِّس مفهوماً جديداً للإنتاج القائم على الجودة والمضمون.

