«أبوظبي للإعلام» تتصدَّر استطلاع «الاتحاد» لدراما رمضان 2026

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



بعد منافسة قوية لعدد كبير من الأعمال الدرامية التي عُرضت في «ماراثون رمضان 2026»، على القنوات التلفزيونية المحلية والخليجية والعربية، اختار الجمهور لقب «الأفضل» في استطلاع جريدة «الاتحاد» السنوي، الذي أطلقته عبر حسابها الرسمي على X، ضمن فئاته المختلفة.

وجاء ذلك بعد نيل مجموعة من المسلسلات المحلية والخليجية والعربية صدىً كبيراً، حيث حصدت نسب مشاهدة عالية وردود فعل إيجابية حول المضمون القوي، والقصص المتنوعة التي استعرضتها، إلى جانب الأداء المميّز لنخبة من نجوم التمثيل في العالم العربي.

دراما محلية

تصدَّر مسلسل «لحظات مسروقة» الذي عُرض على شاشة «قناة الإمارات» فئة الدراما المحلية، وحصد المركز الأول ليعتلي صدارة الاستطلاع النهائي لـ«الاتحاد»، وشارك في بطولته أحمد الجسمي، وسميرة أحمد، فيما حصد المركز الثاني مسلسل «ترند».

أفضل ممثل إماراتي

ذهب لقب أفضل ممثل إماراتي مناصفة بنسبة 36%، بين أحمد الجسمي، عن دوره في «لحظات مسروقة»، وأحمد العونان، عن دوره في «الباء تحته نقطة 2»، وذهب المركز الثاني إلى الممثل جابر نغموش، عن دوره في «ترند» بنسبة 28%.

أفضل ممثل إماراتي شاب

حصد حسين سعيد سالم، لقب أفضل ممثل إماراتي شاب، عن دوره في مسلسل «الضربة»، الذي عُرض على «قناة أبوظبي» بنسبة 78%، ونال مروان عبدالله، المركز الثاني، عن دوره في «البخت» بنسبة 17%، وذهبت الأصوات الباقية لماجد الجسمي، ويوسف اليوسف.

أفضل ممثلة إماراتية

حصدت هدى الخطيب، لقب أفضل ممثلة إماراتية بنسبة 50%، عن دورها في مسلسل «الباء تحته نقطة 2»، فيما نالت سميرة أحمد، المركز الثاني بنسبة 30%، وحصدت ملاك الخالدي، المركز الثالث بنسبة 20%.

أفضل ممثلة إماراتية شابة

ذهب لقب أفضل ممثلة إماراتية شابة مناصفة بنسبة 42%، بين أمل محمد، عن دورها في «لحظات مسروقة»، وميرة المدفع، عن دورها في «دارا». وذهب المركز الثاني مناصفة بنسبة 8%، بين فاطمة جاسم، ومواري عبدالله، عن دورهما في «الباء تحته نقطة 2».

أفضل مسلسل خليجي

على صعيد الأعمال الخليجية، تصدّر مسلسل «شارع الأعشى 2» المركز الأول بنسبة 40%، فيما نال مسلسل «الغميضة» المركز الثاني بنسبة 30%، وذهب المركز الثالث لمسلسل «غلط بنات» بنسبة 30%.

أفضل ممثل خليجي

حصد سعد الفرج، لقب أفضل ممثل خليجي عن دوره في مسلسل «بيت السعد» بنسبة 46%، بعد منافسة مع داوود حسين، الذي حصد المركز الثاني بنسبة 31%، فيما حصد جاسم النبهان، المركز الثالث بنسبة 15%، ونال حسين المنصور، الأصوات الباقية.

أفضل ممثلة خليجية

حصدت هدى حسين، لقب أفضل ممثلة خليجية عن دورها في مسلسل «الغميضة»، وجاءت بالمركز الأول بنسبة 56%، فيما حصدت هيفاء حسين المركز الثاني بنسبة 22%، وتوزعت الأصوات الباقية على إلهام الفضالة، وإلهام علي.

الدراما العربية

تصدّر «أولاد الراعي» المركز الأول في فئة أفضل مسلسل مصري اجتماعي بنسبة 50%، واحتل «علي كلاي» المركز الثاني بنسبة 42%، وذهبت الأصوات الباقية لـ«فرصة أخيرة» و«البخت». وفي فئة أفضل مسلسل عربي، حصد «بخمس أرواح» المركز الأول بنسبة 38%، وذهب المركز الثاني لـ «بنت النعمان» بنسبة 25%، وتوزعت الأصوات الباقية على «مولانا» و«بالحرام».

أفضل مسلسل كوميدي

في فئة أفضل مسلسل كوميدي، نال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» الذي عُرض على «قناة أبوظبي» المركز الأول بنسبة 67%، فيما حصد المركز الثاني مسلسل «هي كيميا» للممثل مصطفى غريب بنسبة 33%.

15 حلقة

حصد مسلسل «عين سحرية» المركز الأول في فئة أفضل مسلسل عربي (15 حلقة)، بنسبة 60%، فيما ذهب المركز الثاني لمسلسل «حد أقصى» بنسبة 20%، وحصد مسلسل «اتنين غيرنا» المركز الثالث بنسبة 20%.

أفضل ممثل مصري

حاز ياسر جلال، لقب أفضل ممثل مصري عن دوره في «كلهم بيبحوا مودي» بنسبة 38%، وذهب المركز الثاني مناصفة بنسبة 23%، بين أحمد العوضي، عن دوره في «علي كلاي»، وماجد المصري، عن دوره في «أولاد الراعي»، وذهب المركز الثالث لطارق لطفي، عن «فرصة أخيرة» بنسبة 16%.

أفضل برنامج إماراتي

في فئة أفضل برنامج إماراتي، حصد برنامج «قلبي اطمأن» الذي عُرض على «قناة أبوظبي» المركز الأول بنسبة 54%، فيما نال برنامج «الشارة» الذي عُرض على «قناة الإمارات» المركز الثاني بنسبة 38%، وذهبت الأصوات الباقية إلى برنامج «قهوة مع هند».

أفضل ممثلة مصرية

نالت سوسن بدر، لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «الباء تحته نقطة 2» الذي عُرض على «قناة الإمارات» بنسبة 62%، وحصدت أيتن عامر، المركز الثاني عن دورها في «كلهم بيبحوا مودي» بنسبة 25%، فيما نالت حنان مطاوع، المركز الثالث عن دورها في «المصيدة» بنسبة 13%.

أفضل ممثل عربي

حصد تيم حسن، لقب أفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل «مولانا» بنسبة 49%، ونال قصي خولي، المركز الثاني بنسبة 38%، وذهب المركز الثالث إلى سلوم حداد بنسبة 13%.