10 أطباق.. عمرها قرون

أحمد عاطف (القاهرة)

نجحت مجموعة من أطباق الطعام في الصمود عبر قرون طويلة، إذ لم تَعُد بعض الوجبات مجرد وسيلة لسدّ الجوع، بل أصبحت جزءاً من الذاكرة الحضارية للشعوب، إذ تعكس أساليب حياتها وتطورها عبر الزمن. وعلى الرغم من تغير البيئات وتبدل الثقافات، حافظت هذه الأطباق على جوهرها، لتظل حاضرة حتى يومنا هذا على موائد مختلفة حول العالم.



1- الكهير

يُعَد طبق الكهير من أقدم الحلويات في الهند، ويعتمد على الأرز والحليب والسكر، وقد ورد ذكره في نصوص قديمة تعود لآلاف السنين، ولا يزال يقدَّم حتى اليوم في المناسبات والاحتفالات.



2- الحمص

يُعتبر الحمص من أشهر أطباق منطقة الشرق الأوسط، ويتكوّن من الحمص المهروس مع الطحينة وزيت الزيتون. وتشير مصادر تاريخية إلى وجوده في كتب الطهي العربية منذ العصور الوسطى، ما يجعله أحد أقدم الأطباق المستمرة حتى الآن.



3- التاماليس

يرجع طبق التاماليس إلى حضارات “الأزتك” و”المايا”، حيث كان يحضَّر من عجين الذرة، ويُلَف داخل أوراق الذرة أو الموز، ولا يزال شائعاً في أميركا اللاتينية حتى اليوم.



4- الكونجي

الكونجي هو حساء الأرز الشهير في الصين، ويعود تاريخه إلى أكثر من ألفي عام، وكان يستخدَم وجبة أساسية للمرضى وكبار السن، قبل أن يصبح جزءاً من النظام الغذائي اليومي.



5- الخبز المسطح

تشير الأدلة الأثرية إلى أن المصريين القدماء كانوا من أوائل مَن صنعوا الخبز المسطح منذ آلاف السنين، وهو ما شكَّل الأساس لتطور الخبز في مختلف الحضارات.



6- المعكرونة

ترتبط المعكرونة اليوم بالمطبخ الإيطالي، لكن جذورها تعود إلى العصور الرومانية القديمة، حيث تطوّرت تدريجاً لتصبح أحد أشهر الأطعمة عالمياً.



7- الإنجيرا

الإنجيرا هو خبز إثيوبي تقليدي يتميز بقوامه الإسفنجي وطعمه الحامض، ويستخدَم كطبق رئيس وأداة لتناول الطعام، ويعود تاريخه إلى قرون طويلة في شرق أفريقيا.



8- الجاروم

الجاروم عبارة عن صلصة سمك مخمّرة اشتهرت في روما القديمة، وكانت تستخدَم على نطاق واسع عنصراً أساسياً في الطهي، وتُعَد من أقدم أشكال الصلصات في التاريخ.



9- السوشي

بدأ السوشي في اليابان كطريقة لحفظ الأسماك باستخدام الأرز المخمر، قبل أن يتطور لاحقاً ليصبح أحد أشهر الأطباق في العالم.



10- اليخنات

تُعَد اليخنات من أقدم طرق الطهي المعروفة، حيث تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وتعتمد على طهي المكونات ببطء في الماء أو المرق، وهي طريقة استمرت عبر مختلف الثقافات.