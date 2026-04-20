صبا مبارك.. «ورد على فُل وياسمين»

سعيد ياسين (القاهرة)



تنتظر الممثلة صبا مبارك، عرض مسلسل «ورد على فُل وياسمين»، يشارك في بطولته أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، سلوى محمد علي، وليد فواز، وإسماعيل فرغلي، تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وإخراج محمود عبد التواب.

وتدور أحداث «ورد على فُل وياسمين» في إطار اجتماعي رومانسي، ويتألّف من 15 حلقة فقط، ويتناول قصة شخصين من خلفيات مختلفة ومتباعدة، يلتقيان في مرحلة حرجة من حياتهما.

وتجسِّد صبا في المسلسل شخصية كوافيرة ترعى ابنها وأمها، وتعيش حياة فوضوية، حيث تقابل طبيب تحاليل يعيش حياة منظمة وسط أسرته وعمله ودراسته وتجاربه وأحلامه.

وأشارت إلى أن شخصيتها في المسلسل جديدة تماماً عليها، وتجسِّدها للمرة الأولى في مشوارها الفني، إذ لم يسبق لها تقديم شخصية الفتاة الشعبية. وأوضحت أن تنوّع أدوارها في الآونة الأخيرة منحها مساحة كبيرة للتعبير عن قدراتها الفنية، حيث جسَّدت في مسلسل «وتر حسّاس» شخصية طبيبة تجميل تمر بتجارب إنسانية مؤلمة بعد وفاة زوجها، كما جسَّدت في مسلسل «220 يوم» شخصية زوجة روائي شاب يتلقى خبراً صحياً صادماً، ويمنحه الأطباء على أثره 220 يوماً فقط للعيش، لتواجه معه اختبارات إنسانية صعبة بين التمسك بالأمل والانهيار تحت وطأة اليأس.

وعلى صعيد السينما، تفاضل صبا بين أكثر من سيناريو، لتختار أحدها وتعود به إلى السينما بعد غياب منذ مشاركتها في فيلم «قلوب لا تعرف الرحمة»، مع هشام العبادي، عبير عيسى، هشام هنيدي، وسهير فهد، تأليف عادل الجابري، وإخراج فيصل الزغبي.