8 مسلسلات تخوض ماراثون «دراما المنصات»

محمد قناوي (القاهرة)



تشهد الأيام المقبلة انطلاقة قوية لموسم درامي عبر المنصات الرقمية المختلفة، يضم باقة من المسلسلات الجديدة التي تجمع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا والغموض، في توليفة يقودها ممثلون من مختلف الأجيال.





1 - «الفرنساوي»

يشارك عمرو يوسف، بمسلسل «الفرنساوي»، بطولة جمال سليمان، سوسن بدر، سامي الشيخ، وأحمد فؤاد سليم، تأليف وإخراج آدم عبدالغفار. وتدور أحداث العمل في أجواء قانونية مشحونة بالتشويق، حيث يجسِّد عمرو، شخصية محامٍ بارع يُلقب بـ«الفرنساوي»، تنقلب حياته رأساً على عقب، ليخوض رحلة صراع مع العدالة والرأي العام في محاولة لإثبات براءته.





2 - «للعدالة وجه آخر»

يعود ياسر جلال، إلى الدراما بمسلسل «للعدالة وجه آخر»، ويشارك في بطولته أروى جودة، نور إيهاب، مينا نبيل، إخراج محمد يحيى مورو، ويتألف من 15 حلقة. ويقدم جلال، في العمل شخصية إعلامي شهير يجد نفسه في مواجهة أزمة كبرى، لتبدأ رحلة مليئة بالتوتر لكشف الحقيقة وسط ضغوط إعلامية واجتماعية متصاعدة.





3 - «قلب شمس»

تواصل يسرا، حضورها الدرامي من خلال مسلسل «قلب شمس»، الذي يجمعها للمرة الأولى بالمخرج محمد سامي، في تجربة يجمع فيها بين التأليف والإخراج والتمثيل. وينتمي العمل إلى الدراما الرومانسية، ويشارك في بطولته درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، وسوسن بدر، وتدور أحداثه في إطار إنساني يركّز على العلاقات والمشاعر.





4 - «ظروف غامضة»

يخوض أمير كرارة، أولى تجاربه في دراما المنصات من خلال مسلسل «ظروف غامضة»، وهو عمل من 10 حلقات، يدور حول عالم الماورائيات، ويجسِّد فيه كرارة شخصية «بودكاستر»، يجد نفسه داخل لغز مرعب تتكشّف خيوطه تدريجاً.



5 - «ورد على فل وياسمين»

تقدم صبا مبارك، تجربة إنسانية مختلفة في مسلسل «ورد على فل وياسمين»، الذي يجمعها بأحمد عبد الوهاب، حيث تدور الأحداث حول قصة بين شخصَين من عالمَين متناقضَين، في معالجة درامية تمزج بين الرومانسية والواقع الاجتماعي.





6 - «بنج كلي»

تدور أحداث مسلسل «بنج كلي» في أجواء المستشفيات وما تحمله من توتر إنساني، ويرصد الصراعات اليومية داخل هذا العالم، بين قرارات مصيرية ومواقف إنسانية شديدة التعقيد، بطولة سلمى أبو ضيف، ودياب، علا رشدي، وكمال أبو رية.





7 - «ابن النصابة»

تعود كندة علوش، إلى الدراما بمسلسل «ابن النصابة»، الذي تقدم فيه شخصية محامية تنهار حياتها بعد اختفاء زوجها، قبل أن تتحوّل إلى امرأة قوية تسعى إلى الانتقام واستعادة حقوقها، في دراما من 10 حلقات.



8 - «اللعبة 5»

يقدم الثنائي هشام ماجد، وشيكو، في الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» مغامرات جديدة مليئة بالمفاجآت، وسط تطورات غير متوقعة في شخصيات العمل، وبمشاركة عدد من الممثلين الذين يقدمون جرعة إضافية من المرح.