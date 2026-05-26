الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
وفاة عازف الساكسفون سوني رولينز عن 95 عاماً

وفاة عازف الساكسفون سوني رولينز عن 95 عاماً
26 مايو 2026 15:53

نيويورك (أ ف ب)

توفي أمس الاثنين، عازف الساكسفون الشهير سوني رولينز، الملقّب بـ«عملاق الساكسفون»، داخل منزله في وودستوك في نيويورك عن عمر ناهز 95 عاماً، وفق ما أُعلن في صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل من دون تحديد سبب الوفاة. ويُعَد رولينز، آخر عظماء الحقبة الذهبية لموسيقى الجاز، واشتهر بألبومه «عملاق الساكسفون» الصادر عام 1956، بقدرة إبداعية مميزة تجلّت في موسيقى «الهارد بوب»، وهو نوع من موسيقى الجاز الذي يتميّز بالتحرر من القواعد التقليدية للجاز.

يُعرف سوني رولينز، بأحد أهم عازفي الساكسفون في العالم، إلى جانب تشارلي باركر، وكولمان هوكينز، وجون كولترين. وعلى خلاف عدد كبير من فناني العصر الذهبي لموسيقى الجاز في مرحلة ما بعد الحرب، الذين رحلوا في سن مبكرة، حظي رولينز، بمسيرة فنية طويلة وغزيرة العطاء، وواصل نشاطه في العمل حتى بعد تجاوزه الـ80 عاماً، على الرغم من معاناته مشاكل تنفسية أجبرته على الحدّ من حفلاته.

