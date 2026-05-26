الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اكتشاف أخطبوط أزرق في محيط أرخبيل غالاباغوس

26 مايو 2026 16:28

باريس (أ ف ب)
اكتشف باحثون نوعاً جديداً من الأخطبوط لونه أزرق وحجمه صغير بحجم كرة غولف، في المياه العميقة لجُزر غالاباغوس، في اكتشاف أثار دهشتهم من شأنه أن يثري المعارف بهذا الصنف.ويشغّل علماء جمعية تشارلز داروين CDF غوّاصة مزوّدة بكاميرا عن بُعد تسبر أغوار المياه العميقة، وهم لم يخفوا دهشتهم عندما رصدت نوعاً جديداً من الأخطبوط على عمق 1773 متراً. وبعد التقاطه، أُرسل الأخطبوط إلى شيكاغو لتتولّى تحليله جانيت فويت، العالمة المتخصِّصة في اللافقريات في متحف التاريخ الطبيعي في شيكاغو. ولم تقم العالمة بتشريحه، بل مسحته مع زميلتها ستيفاني سميث، بالأشعة السينية لتحافظ عليه. والأخطبوط الأزرق الصغير، وهو صنف جديد من «ميكروليدون» الذي ينتمي إلى سلالة «ميغاليليدونيداي»، يدفع العلماء إلى إعادة النظر في معرفتهم بهذه السلالة الموجودة عادة في المحيط الجنوبي بالقرب من المنطقة القطبية الجنوبية. وتتميّز هذه الكائنات عادة بكبر حجمها. أما النوع الجديد «ميكروليدون غالاباغنسيس»، فأطرافه قصيرة وجلده ناعم ولونه مميّز. ونُشرت أعمال جانيت فويت، بشأن الأخطبوط الأزرق الجديد في مجلة «زوتاكسا».

