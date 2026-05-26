الإمارات.. وجهة الترفيه العائلي في عيد الأضحى

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



في مشهد يعكس مكانة دولة الإمارات، وجهة عالمية للترفيه والسياحة العائلية، تستقبل مختلف إمارات الدولة عيد الأضحى المبارك بحزمة متنوعة من الفعاليات والتجارب الاستثنائية التي تمتد على مدار 6 أيام، وتجمع بين الترفيه والثقافة والضيافة الفاخرة. وتتحوّل الوجهات السياحية والمعالم الثقافية ومراكز الترفيه إلى منصات نابضة بالحياة، بما فيها من عروض فنية وأنشطة تفاعلية وتجارب ترفيهية ومغامرات عائلية، في أجواء احتفالية تصنع لحظات لا تُنسى.



أجواء أبوظبي النابضة

توفّر أبوظبي وجهات متنوعة تلبِّي اهتمامات أفراد العائلة، من المغامرات والانطلاق في المدن الترفيهية إلى التجارب الثقافية الملهِمة. وتجمع جزير ياس بين مغامرات المدن الترفيهية العالمية، والعروض الحصرية. ويخوض زوّار «عالم وارنر براذرز»، رحلة عبر 6 مناطق تجمع بين الخيال والمغامرة، حيث يلتقون بـ «أبطال دي سي سوبر هيروز»، و«لوني تونز»، ويخوضون مغامرات في شوارع «غوثام سيتي».



70 لعبة في ياس

في «عالم فيراري»، يمكن الجمع بين السرعة والتشويق، عبر أقوى الأفعوانيات في العالم، وأكثر من 40 لعبة وتجربة ترفيهية سجلت أرقاماً قياسية.

وفي «ياس ووتروورلد»، يمكن استكشاف أحدث توسعات المدينة المائية، التي تضم «مطامير دروب»، أطول برج منزلق مائي في الدولة، و10 تجارب مائية جديدة. ومع أكثر من 70 لعبة ومنزلقاً ومعلماً ترفيهياً، تحضر الانزلاقات الحافلة بالحماس والسباقات المائية التنافسية.



بين البحر والتجديف

تلتقي روائع الحياة البحرية مع أصالة التراث في «سي وورلد»، حيث تنبض المدينة الترفيهية الداخلية للأحياء البحرية الأكبر في العالم بعروض «رقصة الصيادين» التقليدية، فيما يمكن التفاعل مع الموروث المحلي عبر التزيين بالحناء، والخط العربي، ونسج السدو وصناعة السلال. وتضم المدينة 8 عوالم تتميز بطابع متفرِّد، وتقدم أكثر من 100 تجربة تفاعلية.

ويدعو متنزه قرم الجبيل، إلى الاستجمام وسط الطبيعة الهادئة، على امتداد الممرات الخشبية، مع جولات التجديف الصباحية والمسائية بين أشجار القرم، وفرصة مشاهدة السلاحف وطيور البلشون والغزلان.

وتقدم «كلايم أبوظبي» تجارب داخلية استثنائية، حيث تحتضن أكبر نفق داخلي للقفز الحر في العالم، وأعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة. ويمكن اختبار تجارب الطيران الداخلي الحر أو التسلق على الجدران.



المنطقة الثقافية بالسعديات

تحتضن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، «متحف زايد الوطني»، و«متحف اللوفر أبوظبي»، و«متحف التاريخ الطبيعي»، و«تيم لاب فينومينا»، و«منارة السعديات». وتقدم قصة دولة الإمارات وشعبها وإرثها، وتاريخ الحياة وتطوّرها على كوكب الأرض، وروائع الفنون، والابتكارات. ويقدم «متحف التاريخ الطبيعي» ورش عمل تفاعلية، وتجارب إبداعية مستلهَمة من جوهر الطبيعة وعمق التقاليد. ويقدم عرض «العيّالة»، وورشة «الخوص»، و«نقوش الحناء». ويعيد «تيم لاب فينومينا» تعريف العلاقة بين الإنسان والفن والطبيعة، ضمن أنشطة تفاعلية تمزج بين التكنولوجيا الرقمية والطبيعة، بينها: «الضوء المتبلور الحي»، «الفراغ العائم»، «شموس بلا كُتل وشموس مظلمة»، «رفرفة الفراشات»، «مصابيح عائمة متناغمة»، «شكل الرياح»، «غرافيتي الطبيعة»، «أكوان مصغرة عائمة»، «جزيئات الماء الدائرة»، و«سكيتش فاكتور».



حديقة الحيوانات بالعين

تنظم «حديقة الحيوانات بالعين» عروضاً تقليدية وسط الحياة البرية. ومن 27 - 31 مايو، تُتيح المشاركة في أنشطة تراثية، تشمل عروض «العيالة»، وعزف الموسيقى على العود والقانون، وفن الحناء. ويستمتع الأطفال بالعروض السحرية، والألعاب، والرسم على الوجه. يوفّر متنزه «وادي أدفنتشر» في العين، تجربة ترفيهية مائية متكاملة، تجمع بين التشويق والمغامرات، عبر مجموعة من الأنشطة الحماسية مثل التجديف في المياه السريعة، وركوب الأمواج، وقوارب الكاياك.



رحلات الظفرة

تقدم منطقة الظفرة، تجربتين استثنائيتين، حيث يقدم «قصر السراب» فعاليات «الهروب إلى واحة الكثبان الرملية»، وركوب الجمال، والرماية بالسهام، والدراجات الهوائية. وتوفّر جزيرة «صير بني ياس»، رحلات سفاري تجمع بين روح المغامرة والاكتشاف الثقافي وسط الصحراء، وتتضمن قيادة السيارات على الكثبان الرملية، وركوب الإبل، واستكشاف الحياة البرية والبحرية.



«معاً نحتفل» في دبي

بعنوان «معاً نحتفل»، تقدم وجهات دبي، باقة فعاليات، بينها مسرحية «مملكة إيليرا» على «مسرح نيو كوفنت جاردن» يوم 28 مايو، بطولة هيفاء حسين وإخراج عبدالله الحريبي.

وتحتفي «القرية العالمية»، بعرض العائلة، وتُتيح استكشاف العالمٍ وقضاء أوقاتٍ حافلة بالمرح، وخيارات المطاعم، وتجارب التسوّق والألعاب، والوجهات الترفيهية، والتجارب الثقافية.

يشهد مسرح «دبي أوبرا»، حفلاً للفنان آدم، يوم 28 مايو، فيما يحيي الفنان ماجد المهندس، على مسرح «كوكاكولا أرينا» يوم 29 مايو، أمسية استثنائية.



تجارب ترفيهية في الشارقة

تقدم الشارقة برنامجاً عائلياً يمتد من 27 - 30 مايو، في القصباء، واجهة المجاز المائية، شاطئ الحيرة، وشاطئ خورفكان. ويجمع البرنامج بين العروض المسرحية، والأنشطة الشاطئية، وورش الأطفال. ويقدم شاطئي الحيرة وخورفكان تجربة «أرض القراصنة»، وورش خرائط الكنز، والأشغال اليدوية، والعروض الحيّة. وتشهد القصباء انطلاق موسم «مسرح القصباء» 2026، الذي يُفتتح بعرض «ماجيك فيل: المرح في عرض البحر». ويقدّم تجربة مسرحية تجمع بين الكوميديا والخدع السحرية والسرد القصصي.



«روائع النغم».. في العاصمة

بعنوان «روائع النغم»، تستضيف أبوظبي أمسيات فنية تحييها نخبة من أبرز نجوم الموسيقى العربية، على مسرح «سبيس 42 أرينا». وقدم الفنان كاظم الساهر، حفلاً استثنائياً يوم 28 مايو. ويجتمع الفنانان جورج وسوف، وزياد برجي، في حفل يوم 30 مايو.