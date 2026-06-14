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وائل كفوري يتألّق غناءً وحضوراً في أبوظبي

وائل كفوري يتألّق غناءً وحضوراً في أبوظبي
14 يونيو 2026 19:10

أبوظبي (الاتحاد)
عاش جمهور أبوظبي ليلة تنبض بالإحساس، في الحفل الذي أحياه الفنان وائل كفوري، أمس السبت، على مسرح «سبيس 42 أرينا»، وسط تفاعل لافت.
وتألّق كفوري غناءً وحضوراً في الحفل، مستهِّلاً إياه بأغنيته الجديدة «شو مشتقلي»، موجّهاً كلمة شكر وتقدير لدولة الإمارات والقائمين على الحفل وجمهور أبوظبي الذي وصفه بـ «الرائع».
ومنذ اللحظات الأولى التي أطلّ فيها وائل، استقبله الجمهور بحفاوة كبيرة، حيث سادت أجواء من الحماس والفرح، وارتفعت الهتافات مردِّدة أشهر أغانيه التي شكَّلت جزءاً من ذاكرة الأغنية العربية على مدى أكثر من 33 عاماً.

وخلال الحفل، قدّم وائل كفوري باقة من أغانيه الأكثر انتشاراً، بينها «بدك للحق»، «مغرورة»، «لو حبنا غلطة»، «يا هوى»، «البنت القوية»، و«ليل ورعد»، لتتحوّل الأمسية إلى احتفال غنائي امتزجت فيه مشاعر الحنين بالمواويل الطربية والأداء المميز.
وشهد الحفل تفاعلاً استثنائياً عندما قدّم كفوري أغنيته الجديدة «شو مشتقلي»، حيث أدّاها بإحساس عالٍ نال إعجاب الحضور، كما بادر إلى الاستعراض على المسرح بأسلوب عفوي لفت الأنظار وأضفى مزيداً من الحيوية على الأجواء، وسط تصفيق متواصل.
وائل كفوري «ملك الرومانسية»، ويُعتبر ضمن نجوم جيله من أبرز رموز الأغنية الرومانسية العربية، إذ حافظ على مكانته الفنية منذ انطلاقته في مطلع تسعينيات القرن الماضي، بما يتمتع به من صوت دافئ وأداء صادق وأعمال لامست مشاعر الجمهور من مختلف الأجيال.
ويأتي حفله في أبوظبي ضمن جولته الفنية لموسم الصيف، والتي يلتقي خلالها جمهوره في عدد من الدول العربية، مؤكداً من خلالها حضوره المتجدِّد وشعبيته الواسعة. 

وائل كفوري
حفل موسيقي
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