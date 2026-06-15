أمير كرارة يخوض تجربة «شغل كايرو»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يخوض الممثل أمير كرارة، تجربه سينمائية جديدة، من خلال فيلم «شغل كايرو»، تأليف مصطفى صقر، وإخراج حسين المنباوي. ويجسِّد فيه شخصية «محتال» محترف يجد نفسه وسط سلسلة من المواقف والمفارقات غير المتوقعة، ما يضعه في مواجهات ومطاردات متتالية تتخللها جرعات من التشويق والكوميديا. وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، يواصل كرارة تصوير مسلسل «ظروف غامضة»، الذي يمثّل أولى تجاربه في الدراما القصيرة المؤلّفة من 10 حلقات، يشاركه البطولة نبيل عيسي، وآية سماحة، تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير. ويجسِّد خلال العمل شخصية «بودكاستر» متخصِّص في البحث وتحليل ألغاز الماورائيات والظواهر الغامضة، وتدور الأحداث في أجواء تشويقية مرعبة، حول جريمة قتل غامضة تتكشف أسرارها تدريجاً مع تصاعد وتيرة التحقيقات وكشف تفاصيل صادمة.