«حياكم في أبوظبي» صيفٌ حافل بالمغامرات والترفيه

أبوظبي (الاتحاد)



تحت شعار «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية الرائدة لدائرة الثقافة والسياحة، تستقبل أبوظبي زوّارها من مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلة صيفية مميزة، تجمع بين الفعاليات المميزة في مدن ياس الترفيهية، والتجارب الثقافية والفنية في متاحف المنطقة الثقافية بالسعديات، بالإضافة إلى تنظيم برامج متنوِّعة تناسب أفراد العائلة، بما يعكس مكانة أبوظبي، وجهةً عالمية رائدة للسياحة والترفيه والثقافة.



أجمل اللحظات

أجمل اللحظات العائلية يعيشها زوّار مدن ياس الترفيهية، إذ تستقطب «ياس ووتروورلد» عشاق الألعاب المائية عبر توسعاتها التي تضم أكثر من 10 تجارب جديدة، وأطول برج منزلق مائي «مطامير دروب»، وأكثر من 70 لعبة ومنزلقاً لمختلف الأعمار.



خيال ومرح

في «وارنر براذرز»، يعيش الزوّار أجواءً من الخيال والمرح عبر 6 مناطق ترفيهية مستوحاة من أشهر الشخصيات والأفلام العالمية، وعروض عالم «دي سي». وتمنح «عالم فيراري»، عشاق السرعة تجارب تشويقية عبر أكثر من 40 لعبة ومرفقاً. وتوفِّر «سي وورلد» رحلة استكشافية عبر 8 عوالم بحرية تضم مئات التجارب التفاعلية والعروض التعليمية والترفيهية.





تراث وطبيعة

تواصل المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، تقديم تجارب ملهِمة، حيث ينظِّم «متحف زايد الوطني» برامج تثقيفية تشمل أنشطة من التراث الإماراتي: «الغوص بحثاً عن اللؤلؤ»، ورش صناعة «قلائد السدو»، وفعاليات عائلية. ويقدم «متحف التاريخ الطبيعي» ورش عمل، وتجارب إبداعية مستوحاة من جمال الطبيعة: «نسج سعف النخيل»، «نقوش الحناء»، «أصدقاء من ورق»، «تحدي التمويه»، و«جولات معمارية قصيرة»، تكشف جماليات المتحف.



تجربة رقمية

يستكمل «تيم لاب فينومينا أبوظبي» المشهد الثقافي بتجربة رقمية غامرة تمزج بين الفن والتكنولوجيا والطبيعة، من خلال مجموعة من الأعمال التفاعلية التي تتيح للزوّار استكشاف عوالم بصرية مبتكرة، وتمنح العائلات فرصة المشاركة في أنشطة تجمع بين الإبداع والتجربة الحسيّة في منطقتَيه الجافة والمائية، ومنها: «الضوء المتبلور الحي»، «الفراغ العائم»، «شموس بلا كُتل وشموس مظلمة»، «رفرفة الفراشات»، «مصابيح عائمة متناغمة»، «شكل الرياح»، «غرافيتي الطبيعة»، و«أكوان مصغرة عائمة».



أجمل الشواطئ

اختير شاطئ السعديات ضمن أجمل الشواطئ في العالم، حيث احتل المرتبة 19 في قائمة «أفضل 50 شاطئاً في العالم» لعام 2026، ليكون واحداً من شاطئَين فقط من منطقة الشرق الأوسط أُدرجا في القائمة، إلى جانب بحيرة ديتواه في اليمن. ونال هذا الامتداد الساحلي، البالغ طوله 8 كيلومترات من الرمال البيضاء والمياه الفيروزية، مكانته المرموقة ليس فقط بفضل جماله الطبيعي، بل أيضاً لما يتمتع به من سجل متميز في مجال الحفاظ على البيئة.



مطابخ العالم

تتوفَّر خيارات متعددة لتناول الطعام في أبوظبي، إذ تضم عدداً كبيراً من المطاعم والمقاهي التي تقدِّم تشكيلة من المأكولات المستوحاة من مختلف مطابخ العالم. كما يمكن للزوّار خوض تجربة طعام متفرِّدة في المطاعم التي تتربّع على أعلى ارتفاع في العالم، أو على متن قارب، أو تحت النجوم المتلألئة بين أحضان الصحراء والاستمتاع بأشهى المأكولات، ومنها الإماراتية والعربية واليابانية والأميركية والصينية والبريطانية والفرنسية والهندية والإيطالية.