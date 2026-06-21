عمر خيرت يعزف طرَباً وحنيناً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أحيا الموسيقار وعازف البيانو عمر خيرت، السبت، أمسية موسيقية استثنائية في أبوظبي على مسرح «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، وقدّم لجمهوره رحلة فنية مميزة عبر أبرز مؤلفاته التي ارتبطت بوجدان أجيال من عشاق الموسيقى العربية.

وقدَّم خيرت، خلال الحفل، برفقة أوركسترا حيّة، باقة من ألحانه الخالدة وموسيقاه التصويرية التي ارتبطت بأعمال فنية شهيرة، وشكَّلت جزءاً من ذاكرة السينما والدراما العربية.

وقاد فرقته الموسيقية، المؤلفة من 45 عازفاً وعازفة، في أداء احترافي عكس المستوى الفني الرفيع الذي اشتهر به على مدار مسيرته الفنية الممتدة.

وتفاعل جمهور أبوظبي بشكل لافت مع المقطوعات التي قدَّمها عمر خيرت، والتي أعادت إلى الأذهان ذكريات أفلام ومسلسلات صنعت تاريخاً فنياً مميزاً، مؤدياً مجموعة من أشهر مؤلفاته، بينها: «غوايش»، «ضمير أبلة حكمت»، «اللقاء الثاني»، «ليلة القبض على فاطمة»، «عفواً أيها القانون»، إلى جانب موسيقى فيلمَي «تيمور وشفيقة» و«مافيا» للممثلَين أحمد السقا ومنى زكي، وغيرها من الأعمال التي رسَّخت مكانته أحد أبرز المؤلفين الموسيقيين في العالم العربي.

وخصّص عمر خيرت جزءاً من الأمسية للاحتفاء بالأعمال الفنية التي جمعت اسمه بالممثل عادل إمام، مقدِّماً الموسيقى التصويرية التي تولّى تأليفها لعدد من الأفلام الشهيرة، بينها «خالي بالك من عقلك»، و«الإرهابي»، لتستحضر تلك المقطوعات ذكريات أعمال سينمائية تركت أثراً كبيراً في تاريخ الفن العربي.

وأعرب الموسيقار عن سعادته الكبيرة بإحياء حفله في أبوظبي، وقال: أشعر بسعادة غامرة في كل مرة ألتقي فيها بجمهور دولة الإمارات، فهناك دائماً حالة خاصة من التفاعل والمحبة تجعل هذه الأمسيات لا تُنسى.