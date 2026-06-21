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5 مناطق تشهد الفصول الأربعة في يوم واحد

5 مناطق تشهد الفصول الأربعة في يوم واحد
22 يونيو 2026 00:59

ترجمة: أحمد عاطف

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يبحث الكثيرون من عشاق السفر عن الوجهات التي تقدم تجارب متنوعة في رحلة واحدة، لكن مجموعة من الطرق في بعض دول العالم تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ تمنح المسافرين فرصة لاختبار الفصول الأربعة خلال رحلة برية واحدة، بفضل التنوّع الجغرافي والاختلافات المناخية الحادة بين المناطق.
وتجمع هذه الرحلات بين الثلوج والزهور والأمطار والشمس، في مسارات تمتد عبر جبال وغابات وسواحل وصحارى، مما يجعلها من أكثر التجارب السياحية غرابة لمحبي الطبيعة والمغامرة، وتالياً مجموعة من المناطق والطرق التي تجتمع فيها الفصول الأربعة في الوقت نفسه:

1- نيوزيلندا
تُعَد نيوزيلندا واحدة من أكثر الدول التي تمنح التنوع المناخي في مسافات قصيرة نسبياً، ففي أثناء القيادة بين الجزيرة الجنوبية والشمالية، يمكن للمسافر الانتقال من جبال مغطاة بالثلوج إلى شواطئ دافئة وغابات مطيرة خلال ساعات قليلة. وتمنح الطرق الجبلية والبحيرات والوديان شعوراً وكأن الفصول تتغير مع كل محطة جديدة.

2- اليابان
توفِّر الرحلات البرية في اليابان تجربة موسمية استثنائية، لا سيما عند التنقل بين الشمال والجنوب، فبينما تتفتح أزهار الكرز في بعض المناطق، قد تكون مناطق أخرى لا تزال مغطاة بالثلوج، في حين تتمتع المدن الجنوبية بأجواء أكثر دفئاً. ويجعل هذا التنوّع اليابان من الوجهات التي تمنح إحساساً واضحاً بتبدّل الفصول خلال رحلة واحدة.

3- جبال الروكي
يمتد هذا الطريق عبر مقاطعات كندية مختلفة، ويجمع بين القمم الثلجية والبحيرات الزرقاء والغابات الكثيفة والمروج الخضراء. وخلال بعض فترات السنة، قد يواجه المسافر الثلوج في المناطق المرتفعة، بينما يعيش أجواءً ربيعية أو صيفية في مناطق أخرى على الطريق نفسه، كما تُعَد المنطقة واحدة من أشهر الوجهات لمحبي الحياة البرية والتصوير الطبيعي.

4- تشيلي
تمتد تشيلي على مسافة طويلة بمحاذاة الساحل الغربي لأميركا الجنوبية، مما يمنحها تنوّعاً مناخياً لافتاً، فيمكن للمسافر أن يبدأ رحلته في مناطق صحراوية جافة، ثم ينتقل إلى غابات وبحيرات وجبال جليدية في الجنوب. وتُعرف البلاد بأنها من أكثر الدول تنوّعاً من حيث التضاريس والطبيعة، ما يجعل الرحلات البرية فيها تجربة متغيرة باستمرار.

5- كاليفورنيا- نيفادا
يمكن للرحلات البرية بين كاليفورنيا ونيفادا أن تجمع بين أجواء البحر الدافئة، والجبال الباردة، والصحارى الجافة في يوم واحد أحياناً. فبين سواحل المحيط الهادئ، ومرتفعات سييرا نيفادا، وصحراء موهافي، يتغير المشهد المناخي بصورة سريعة ولافتة، ويجذب هذا الطريق المسافرين الباحثين عن التنوّع الطبيعي من دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة جداً.

الفصول الأربعة
نيوزيلندا
كندا
اليابان
تشيلي
كاليفورنيا
الوجهات السياحية والترفيهية
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