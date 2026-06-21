شيخة الجابري تكتب: مدينة العين حين تبتسم

في ذاكرة الأيام وما يتعلق منها بمدينة العين الحبيبة، نُقل عن أحد الرواة أن رجلاً من كبار المواطنين في العين «من شيبان الأول»، دخل على أحد المسؤولين في بلدية العين وكان آنذاك بوسالم، صالح الراشدي، فقال له بفرحة: بخبرج يا صالح أنت مكسّر غْرش عطر في العين، وين ما نسير تهب علينا عطور. فابتسم الراشدي لذاك الإطراء الجميل وقال له: توجيهات الشيوخ، الله يحفظهم، لازم نهتم بالعين، ونفرحكم.

تذكرت هذه السالفة التي مرت بي وكنا نثني على رأي ذاك الرجل الطيب ونشكر بوسالم على اهتمامه وأمانته؛ فقد كان يجوب شوارع العين ليلاً ونهاراً يطمئن على نظافتها وجمالها. البارحة تذكرت ذاك الحوار وأنا أرى المعالم والشوارع وكأنها تبتسم لزوارها وسكانها، العين مدينة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعود لتلبس حلل الجمال والبهاء، مشاريع جديدة في كل مكان، توسعات في الشوارع، أسواق جديدة، معالم تتجلى، العين كل صباح تبدو في ثوب جديد.

نقول: شكراً لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، شكراً لهذه النقلة النوعية التي نعيشها، شكراً لكل ما تقوم به وفريق العمل من جهود لتظهر المدينة الوادعة بكامل بهائها ومكانتها التي اكتسبتها منذ الآف السنين كمقيض لأهل أبوظبي الذين كانوا يقطعون الطريق ليصلوا إلى العين على ظهور الجمال ليستمتعوا بصيفها، ويستظلون بنخيلها، ويخرِفون من رطبها، وينكّهون طعامهم بليمونها الأخضر الزاهي.

العين تأسست على أرضها أول جامعة في الدولة، جامعة الإمارات، وهي المدينة التي شهدت أول معرض زراعي، ومهرجان للزهور، وهي أيضاً من أوائل مدن الدولة التي شيّدت فيها مدينة ألعاب، هي مدينة ألعاب الهيلي. ومدينة العين تزخر بالتراث والتاريخ العريق، حيث اكتشفت فيها العديد من اللّقى والمكونات الأثرية التاريخية التي يزخر بها متحف العين الجديد.

اليوم وأنت تتجول في المدينة تشعر بأن شوارعها تبادلك الحديث، تُخبرك عن زمن الشرائع والأفلاج، وعن جهود زايد الخير، طيب الله ثراه، الذي جعل منها أجمل المدن. إن مدينة العين تزهو بثوب جديد، فشكراً من قلوب كل العيناويين نرفعها محبة خالصة وتقديراً وتثميناً للجهود.