6 أفلام تُثري الموسم السينمائي الصيفي في مصر

علي عبد الرحمن (القاهرة)

بعد أشهر من الهدوء النسبي الذي خيّم على شباك التذاكر في مصر، يبدو أن موسم الصيف السينمائي لعام 2026 يستعد لفتح أبوابه على إيقاع مختلف تماماً، إذ يدخل السباق هذا العام بـ 6 أفلام تتوزّع بين الكوميديا والأكشن والدراما، في محاولة واضحة لاستعادة الزخم الجماهيري عبر توليفات متنوعة تخاطب أذواقاً متباينة، وتضع عدداً من الممثلين في مواجهات فنية مرتقبة، وسط رهان مشترك على جمهور لا يزال يبحث عن الترفيه والمغامرة والحكاية الإنسانية في آن واحد.

1 - «بيج رامي»

تتصدّر الكوميديا مشهد موسم الصيف السينمائي من خلال فيلم «بيج رامي»، بطولة رامز جلال، وبسمة بوسيل التي تخوض أولى تجاربها التمثيلية، تأليف الثنائي فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم. يقوم الفيلم على فكرة تمزج بين الخيال والكوميديا، حيث تنقلب حياة طفل شغوف بالمقالب رأساً على عقب بعد حادث غامض يجعله يستيقظ في جسد رجل بالغ، لتبدأ رحلة صدام يومي بين عقلية طفولية لا تزال حاضرة في الوعي، وعالم بالغ لا يعترف بالبراءة، فتتولد سلسلة من المواقف الساخرة والمغامرات التي تعيد تعريف معنى التكيّف مع واقع مفاجئ.

2 - «ابن مين فيهم؟»

يواصل فيلم «ابن مين فيهم؟»، ترسيخ التعاون بين ليلى علوي، وبيومي فؤاد، بعد نجاحات سابقة جمعت بينهما، بمشاركة أحمد عصام السيد وانتصار، وتدور أحداثه حول رجل الأعمال «رشدي» الذي يعيش حياة مترفة خالية من الالتزامات، قبل أن تقلب وفاة عمته مسار حياته تماماً، حين تترك له ثروة ضخمة مشروطة بتنفيذ مهمة غير متوقَّعة، وهي العثور على ابنه من إحدى زيجاته السابقة. ومن هنا تبدأ رحلة متشابكة تقوده خلالها المحامية «ماجدة»، لتتشابك الخيوط بين مفاجآت متلاحقة ومواقف كوميدية تكشف طبقات خفية من الماضي، وتدفع الشخصيات إلى مسارات لم تكن في الحسبان.

3 - «خلي بالك على نفسك»

بعد غياب لافت منذ آخر أعمالها «الأبلة طم طم»، تعود ياسمين عبد العزيز، إلى شاشة السينما من خلال فيلم «خلي بالك على نفسك»، الذي يجمعها بأحمد السقا، في تجربة تمزج بين الكوميديا والأكشن، في ثنائية تُعَد من أبرز رهانات الموسم الجماهيرية. يشارك في البطولة لبلبة، ومحمد رضوان، تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني. وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي حول زوجين تتصاعد بينهما الخلافات بفعل ضغوط الحياة اليومية وتباين الطباع، لتقودهما سلسلة من المواقف غير المتوقَّعة إلى إعادة اختبار علاقتهما، في تمازج يجمع بين الطابع الإنساني والمفارقة الكوميدية الناتجة عن صدام مستمر لا يخلو من التحوّلات.

4 - «صقر وكناريا»

يحضر الأكشن والمغامرة بقوة عبر فيلم «صقر وكناريا»، بطولة محمد إمام، وشيكو، في أول بطولة مشتركة بينهما، وبمشاركة يسرا اللوزي، ويارا السكري، تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي. يضع الفيلم بطله «صقر» أمام ماضيه المليء بالمخاطر، إذ يحاول الابتعاد عن عالم العصابات وطي صفحة طويلة من التوتر، لتبدأ سلسلة من المغامرات المتلاحقة التي تتشابك فيها الخيوط، وتتسارع معها الإيقاعات نحو مسار لا يخلو من المفاجآت.

5 - «شمشون ودليلة»

في مساحة أكثر كثافة من التشويق، يطل فيلم «شمشون ودليلة»، بجرعة عالية من الأكشن والمطاردات، يشارك في بطولته أحمد العوضي، مي عمر، عصام السقا، ومحمد ثروت، وإخراج رؤوف السيد. وتنطلق الأحداث من سباق محموم للسيطرة على ماسة نادرة تقدَّر بملايين الدولارات، حيث يجد «شمشون»، و«دليلة»، نفسَيهما في قلب صراع معقَّد تعمل فيه أطراف متعدِّدة على الهدف نفسه، لتتحوّل الرحلة إلى مطاردات عابرة للحدود، تتداخل فيها الحسابات الشخصية في تصعيد مستمر يرفع منسوب التوتّر حتى اللحظة الأخيرة.

6 - «القصص»

يُعَد فيلم «القصص»، أحد الأعمال ذات الطابع الإنساني العميق، يشارك في بطولته نيللي كريم، وأمير المصري، تأليف وإخراج أبو بكر شوقي. ويرصد العمل رحلة عازف بيانو مصري شاب، يعيش حالة من الترقّب بين ماضٍ يثقل ذاكرته ومستقبل غامض، قبل أن تقوده سلسلة مراسلات طويلة مع صديقة نمساوية إلى السفر نحو فيينا، لتتقاطع رحلته الشخصية مع تحوّلات شهدتها مصر بين عامَي 1967 و1984، ليجد نفسه أمام أسئلة الهوية والمعنى، وإعادة اكتشاف الذات في مواجهة الزمن وتحوّلاته القاسية.