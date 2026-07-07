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الترفيه

إيمان العاصي: «بعد تاني».. مغامرة جديدة

إيمان العاصي: «بعد تاني».. مغامرة جديدة
7 يوليو 2026 16:46

سعيد ياسين (القاهرة)
تستعد الممثلة إيمان العاصي لتصوير المسلسل الجديد «بُعد تاني»، يشاركها بطولته رشدى الشامى، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، وعابد عنانى، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، ومن المقرَّر أن يُعرض على إحدى المنصّات الإلكترونية.
وتدور أحداث المسلسل، الذي يتألّف من 12 حلقة، في إطار اجتماعي إنساني، ويناقش عدداً من القضايا المرتبطة بالعلاقات الإنسانية، مع التركيز على قضايا المرأة، والتحديات الأسرية. 
واعتبرت إيمان، أن مشاركتها في «بعد تاني» تمثِّل مغامرة فنية جديدة لها، متمنية أن يحقِّق العمل النجاح المأمول، خصوصاً أنه يتناول قضايا شائكة تُعرض للمرة الأولى في عمل درامي. وأشارت إلى أن أحداث العمل تختلف تماماً عن «قسمة العدل»، الذي تناول قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، وما يترتب عليها من أزمات اجتماعية وقانونية. وشدَّدت على أنها تحرص على اختيار العمل الجيد الذي تشعر بأنه يمثِّل إضافة نوعية، على صعيدي الشكل والمضمون، لمشوارها الفني، وأنها لا تنشغل بتوقيت العرض، لإيمانها بأن العمل الجيد لديه القدرة على جذب الجمهور حال تقديمه في أي وقت من السنة، كما حدث مع مسلسلها «برغم القانون».
وأكدت إيمان، أن ذلك لا يمنع سعادتها بعرض عدد من مسلسلاتها خلال شهر رمضان وتحقيقها نجاحاً لافتاً، كما حدث في «جعفر العمدة» مع محمد رمضان، «الاختيار 3»، «لمس أكتاف» مع ياسر جلال، «أبو عمر المصري»، «الاكسلانس» مع أحمد عز، «قانون عمر» مع حمادة هلال، و«الهروب» مع كريم عبد العزيز.

 

 

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