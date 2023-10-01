الإثنين 2 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحذيرات من مواصلة استيلاء «الحوثي» على إيرادات ميناء الحديدة

157 سفينة محملة بالمشتقات النفطية دخلت الميناء منذ أبريل 2022 (أرشيفية)
2 أكتوبر 2023 01:12

أحمد شعبان (عدن، القاهرة)

أخبار ذات صلة
«الحوثي» يستهدف موقعاً عسكرياً في «صعدة» بالطيران المسيّر والقذائف
إزالة 743 لغماً خلال أسبوع في اليمن

حذر خبراء ومحللون سياسيون في اليمن، من مواصلة استيلاء جماعة الحوثي على إيرادات ميناء الحديدة، وفرض الجبايات على اليمنيين واتباع «سياسة التفقير»، والتي تفاقم من الوضع الاقتصادي والإنساني للشعب الذي يعاني بشدة بسبب استمرار الحرب.
وعن هذه الممارسات، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: «إن جماعة الحوثي تواصل تضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، بالتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي تقوم بنهبها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، والتي تكفي لتمويل رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها».
واعتبر رئيس مركز «نشوان الحميري للدراسات والإعلام» عادل الأحمدي، أن جماعة الحوثي تستغل أي اتفاق للتوغل والتوسع في عمليات النهب والتهريب مع استمرار حربها على اليمن واقتصاده بكافة الوسائل، وهذه الممارسات تنم عن لامبالاة الجماعة بجهود السلام.
وقال الأحمدي في تصريحات لـ«الاتحاد»: من الواضح أن التسهيلات الممنوحة للحوثيين ليست إلا أخطاء ما لم تقابلها ضمانات ميدانية حقيقية، مثل تحرير الحديدة، مؤكداً أن الجماعة تريد إطالة أمد المعركة وبالتالي إطالة المعاناة الإنسانية.
وشدد المحلل السياسي اليمني على أن السبيل الوحيد لوقف ما يجري في ميناء الحديدة، هو إعادة النظر بالتسهيلات الممنوحة للجماعة، والتي تزامنت معها حرب حوثية على الموانئ والاقتصاد في المناطق المحررة، دون اتخاذ قرارات حازمة لضمان توقفها وعدم استمرارها.
وأشارت التقارير إلى أن عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في 2 أبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023، بلغت 157 سفينة، بحمولات أكثر من 4 مليارات لتر، 50% منها تم تقديمها للحوثي مجاناً، وتم بيعها في الأسواق المحلية.
وتفرض جماعة الحوثي 120 دولاراً رسوماً ضريبية وجمركية على الطن من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة.
من جانبه، اعتبر وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، أن فرض الجبايات في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وقطع الطرق على المدنيين والنهب وغيرها من الأساليب، هدفها تكوين اقتصاد مواز خاص بهم.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات لـ«الاتحاد» أن جماعة الحوثي ترى في ميناء الحديدة، منفذاً قوياً يدعمهم مالياً، ويدعم اقتصادهم، مضيفاً أن هذا النهج ليس غريباً على الجماعة، وأن الشعب اليمني يعرف أسلوب عملهم وطريقة تداولهم للأمور.
وطالب عبدالحفيظ المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة بموقف دولي حازم لإيقاف هذه العمليات وإنصاف الشعب اليمني وتخفيف معاناته في هذه المناطق، رغم أن المجتمع الدولي أدرك أن الحوثي أخذ من اتفاق استوكهولم فرصة البقاء للسيطرة على ميناء الحديدة، وفرصة تشغيل مطار صنعاء، وبالتالي فإن كل الاتفاقيات التي تمت كانت في مصلحته، واستمر في التلاعب بعدم تنفيذ أي التزامات بها.
واختتم وكيل وزارة حقوق الإنسان بأن الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي الذي يجب أن يتعامل مع جماعة الحوثي بحزم وشدة، ويوقف هذه الأعمال، ويفرض عليها إيصال إيرادات ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية ليتم تسليم المرتبات وغيرها من الخطوات الاقتصادية التي يجب أن تتم لتخفيف معاناة اليمنيين.

جماعة الحوثي
ميناء الحديدة
الحديدة
اليمن
الأزمة اليمنية
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
ارتفاع الحرارة فاقم من إصابة النساء ببعض الأمراض (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دراسة أميركية: تغير المناخ يفاقم المخاطر الصحية للأجنة والنساء الحوامل
2 أكتوبر 2023
157 سفينة محملة بالمشتقات النفطية دخلت الميناء منذ أبريل 2022 (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مواصلة استيلاء «الحوثي» على إيرادات ميناء الحديدة
2 أكتوبر 2023
محتج يرفع العلم اللبناني خلال تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نواب: تجاوز المصالح الشخصية مفتاح حل أزمة لبنان
2 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©