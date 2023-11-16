انهيار شبكات الاتصالات في غزة

غزة (الاتحاد)

قالت شركة الاتصالات الفلسطينية «باتيل» أمس، إن قطاع غزة في خضم انقطاع كبير آخر لشبكات الاتصالات، وذلك لانعدام الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.

وعلى منصة «إكس»، أكدت منظمة «نتبلوكس»، وهي منظمة رقابية تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتقوم بمراقبة إدارة الإنترنت، انقطاع خدمة الإنترنت في قطاع غزة.

وكانت كل من «باتيل» و«الأونروا»، قد حذرتا في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن انقطاع الاتصالات بشكل كامل يلوح في الأفق.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر، انهارت شبكات الاتصالات في المنطقة الساحلية مرات عدة، ولم يكن من الممكن الاتصال بالعالم الخارجي إلا من خلال هواتف محمول متصلة بالأقمار الصناعية، وفي بعض الأحيان من مبان مرتفعة بجنوب قطاع غزة، وتكون مزودة بشرائح اتصالات إسرائيلية.