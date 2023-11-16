السبت 18 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انهيار شبكات الاتصالات في غزة

منظر عام على أبنية بمدينة غزة (أ ف ب)
17 نوفمبر 2023 01:44

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مصر: غزة والضفة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية
تحذيرات من تفشي الأمراض المعدية والجوع في غزة

قالت شركة الاتصالات الفلسطينية «باتيل» أمس، إن قطاع غزة في خضم انقطاع كبير آخر لشبكات الاتصالات، وذلك لانعدام الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء. 
وعلى منصة «إكس»، أكدت منظمة «نتبلوكس»، وهي منظمة رقابية تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتقوم بمراقبة إدارة الإنترنت، انقطاع خدمة الإنترنت في قطاع غزة. 
وكانت كل من «باتيل» و«الأونروا»، قد حذرتا في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن انقطاع الاتصالات بشكل كامل يلوح في الأفق. 
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر، انهارت شبكات الاتصالات في المنطقة الساحلية مرات عدة، ولم يكن من الممكن الاتصال بالعالم الخارجي إلا من خلال هواتف محمول متصلة بالأقمار الصناعية، وفي بعض الأحيان من مبان مرتفعة بجنوب قطاع غزة، وتكون مزودة بشرائح اتصالات إسرائيلية.

إسرائيل
غزة
فلسطين
قطاع غزة
آخر الأخبار
من فعاليات انطلاق مهرجان الشيخ زايد
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق فعاليات مهرجان الشيخ زايد
اليوم 23:55
ممثل السودان يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي
الأخبار العالمية
السودان يبلغ الأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن بعثتها في الخرطوم
اليوم 23:24
الشرطة البريطانية تفتش مسرح الجريمة
الترفيه
اتهام طفلين بقتل شاب في بريطانيا
اليوم 23:07
أطفال سودانيون في طابور للحصول على الغذاء
الأخبار العالمية
تحذير من تأثر مئات آلاف الأطفال السودانيين اللاجئين
اليوم 23:00
أردوغان وشولتس في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما
الأخبار العالمية
أردوغان يجري مباحثات مع شولتس
اليوم 22:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©