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ملك النرويج يخضع لعملية جراحية

ملك النروج يخضع لعملية جراحية
12 مارس 2024 21:10

خضع ملك النرويج هارالد البالغ 87 عاما لعملية الثلاثاء، في أوسلو بهدف زرع جهاز دائم لتنظيم ضربات القلب، وفق ما أعلن القصر الملكي واصفا العملية بـ "الناجحة".
وكان هارالد وهو الأكبر سنّا بين ملوك أوروبا الحاليين، نقل إلى النرويج بطائرة طبية في 3 مارس إثر إصابته بعدوى خلال رحلة خاصة إلى جزيرة لانغكاوي في ماليزيا أواخر فبراير.
وأدخل المستشفى الوطني في أوسلو إثر عودته إلى البلد. وأعلن القصر الملكي عن عملية زرع مقبلة لجهاز دائم لتنظيم ضربات القلب كي يحلّ محلّ ذاك الموقت الذي وضع له في ماليزيا.
وأورد القصر الملكي الثلاثاء "جرت العملية هذا الصباح في المستشفى الوطني. وسيبقى الملك في المستشفى لبضعة أيام".
وكشف أن "العملية كانت ناجحة والملك بحالة جيّدة".

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