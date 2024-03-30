رئيس صربيا يكلف ميلوس فوسيفيتش بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، ميلوس فوسيفيتش الذي يترأس حزب التقدم الصربي الحاكم، بتشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة من انتخابات 17 ديسمبر التشريعية.

وكتب فوتشيتش، على حسابه في منصة انستغرام "أقترح على برلمان جمهورية صربيا، ميلوس فوسيفيتش مرشحا لمنصب رئيس الحكومة".

وانتخاب فوسيفيتش للمنصب المذكور إجراء شكلي لكون حزب التقدم الصربي يملك غالبية مطلقة في البرلمان (129 نائبا من 250).

وميلوس فوسيفيتش، البالغ من العمر 49 عاما، محام ولد في مدينة "نوفي ساد" بشمال صربيا. وهو متزوج وأب لولدين. انتخب رئيسا لبلدية "نوفي ساد" العام 2012 ومدد له في هذا المنصب بعد الانتخابات البلدية في 2016 و2020. ويتولى وزارة الدفاع منذ أكتوبر 2022.

ترأس الحزب الحاكم رسميا في مايو 2023 خلفا للرئيس ألكسندر فوتشيتش.