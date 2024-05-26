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سيول تستضيف أول قمة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية منذ 5 سنوات

سيول تستضيف أول قمة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية منذ 5 سنوات
26 مايو 2024 10:19

أعلنت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن زعماء كوريا الجنوبية واليابان والصين سيعقدون اجتماع قمة في سيول اليوم وغداً، لاستئناف محادثاتهم الثلاثية لأول مرة منذ خمس سنوات؛ إذ كانت آخر قمة عقدها الزعماء الثلاثة عام 2019.

وذكرت الوكالة، أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، سيعقد اجتماعات ثنائية متعاقبة مع رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في المكتب الرئاسي في وقت لاحق من اليوم الأحد، وسيعقد جلسة محادثات ثلاثية مع الزعيمين يوم غد الاثنين.

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ومن المتوقع أيضاً أن يبحث الزعماء سبل التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصحية.

المصدر: وام
اليابان
سيول
الصين
كوريا الجنوبية
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