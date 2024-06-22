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إطلاق قمر اصطناعي صيني فرنسي لاكتشاف الكون

إطلاق قمر اصطناعي صيني فرنسي لاكتشاف الكون
22 يونيو 2024 14:37

في بكين أطلقت الصين السبت قمراً اصطناعياً صينياً-فرنسياً أعد لرصد «انفجارات غاما»، أقوى الانفجارات في الكون، في مثال بارز على التعاون بين قوة غربية والعملاق الآسيوي.
طور مرقب الأجسام الفضائية المتغيرة (SVOM) مهندسون من كلا البلدين، وسيبحث عن انفجارات أشعة غاما، التي سافر الضوءُ الصادر منها مليارات السنين الضوئية للوصول إلى الأرض.
انطلق القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 930 كيلوغراماً، ويحمل أربع أدوات، اثنتان فرنسيتان، واثنتان صينيتان، نحو الثالثة بعد الظهر (7,00 بتوقيت غرينتش) على متن صاروخ صيني من طراز «المسيرة الطويلة» Long March 2-C من قاعدة فضائية في شيتشانغ بمقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
تحدث انفجارات أشعة غاما عادة بعد انفجار نجوم ضخمة، وهي نجوم أكبر من الشمس بعشرين مرة، أو اندماج بين نجوم ترتطم ببعضها.
يمكن للأشعة الكونية شديدة السطوع أن تبعث انفجاراً من الطاقة يعادل أكثر من مليار مليار شمس.
وقال أوري غوتليب، عالم الفيزياء الفلكية في مركز الفيزياء الفلكية التابع لمعهد فلاتيرون في نيويورك، لوكالة فرانس برس إن مراقبة هذه الانفجارات تشبه «النظر إلى زمن غابر، فالضوء الصادر عن هذه الأجسام يستغرق وقتاً طويلاً للوصول إلينا».

 

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