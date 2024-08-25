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وفاة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص عن 94 عاما

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص
25 أغسطس 2024 21:26

توفي رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص، اليوم الأحد، عن 94 عاما، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان.
جاء في بيان لميقاتي نعى فيه الحص "رحل في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى ضميره وحسه الوطني والعروبي وإلى حكمته ورصانته وحسن إدارته الشأن العام".
يعاني لبنان من شغور منصب الرئيس منذ أكثر من عامين.
تولى الحص رئاسة حكومات عدة في فترات مختلفة إبان الحرب اللبنانية (1975-1990)، خصوصا في أواخر ثمانينات القرن الماضي، وكان حينها أيضا منصب رئيس الجمهورية شاغرا.
والحص خبير اقتصادي ويعد من التكنوقراط، وكان يقول إنه دخل معترك السياسة "صدفة".
ولطلما أبدى تمسكا بمؤسسات الدولة اللبنانية.
ولد الحص في العام 1929 لعائلة من الطبقة البورجوازية البيروتية، وهو حاصل على درجة دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة.

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المصدر: وكالات
لبنان
سليم الحص
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