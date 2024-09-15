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مقتل العشرات إثر غرق قارب في نيجيريا

فيضانات تغرق منطقة سكنية في نيجيريا
15 سبتمبر 2024 20:57

تتواصل عمليات البحث للعثور على جثث 41 راكبا في قارب غرق، أمس السبت، في نهر بولاية "زمفرة" بشمال نيجيريا، على ما أفادت السلطات المحلية اليوم الأحد.
وقال مسؤول محلي إن القارب كان ينقل 53 مزارعا إلى أراضيهم على نهر "غومي" حين غرق في منتصف الطريق.
وأوضح نعم الله موسى الحاكم السياسي لمنطقة "غومي"، حيث وقع الحادث، أن "عمليات البحث تتواصل للعثور على الركاب الـ41 الذين ما زالوا مفقودين"، موضحا أن "12 منهم فقط أغيثوا أمس (السبت) بعد وقت قليل على وقوع الحادث".
وأضاف موسى أن "القارب كان يحمل عددا من الركاب يفوق طاقته، ما جعله ينقلب ويغرق".
وأعرب الرئيس بولا أحمد تينوبو، في بيان اليوم الأحد، عن "تعاطفه" بعد "مقتل أكثر من 40 مزارعا في حادث قارب".
شهدت هذه المنطقة من "غومي"، قبل بضعة أيام، فيضانات كبيرة أرغمت أكثر من مئة ألف شخص على الفرار.
ووعد الرئيس تينوبو بتقديم "دعم للضحايا" جراء حادث الغرق والفيضانات.
وقضى، الشهر الماضي، 30 مزارعا في غرق قاربهم في نهر "دونداي" في ولاية سوكوتو المجاورة، وفق مسؤولي أجهزة الطوارئ.
وقبل ذلك بثلاثة أيام، قضى 15 مزارعا عندما انقلب قاربهم في نهر "غامودا" بشمال ولاية "جيغاوا"، بحسب الشرطة.

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المصدر: وكالات
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