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فيتنام تعتزم إقامة سكك حديدية فائقة السرعة بتكلفة 67 مليار دولار

فيتنام تعتزم إقامة سكك حديدية فائقة السرعة بتكلفة 67 مليار دولار
30 نوفمبر 2024 09:10

وافقت الجمعية الوطنية الفيتنامية اليوم السبت على مشروع طموح لإقامة سكك حديدية فائقة السرعة في مختلف أنحاء البلاد، بتكلفة تقدر بنحو 67 مليار دولار، حسبما ذكرت الجمعية الوطنية في بيان.
وسيتمكن الركاب في المستقبل من السفر بالقطار فائق السرعة من العاصمة هانوي في شمال البلاد إلى مدينة هوشي منه، سايجون سابقا.
وتبلغ المسافة بين المدينتين أكثر من 1500 كيلومتر. وذكرت وزارة النقل بأن الرحلة على متن القطار الجديد، الذي يمكنه السفر بسرعة تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، ستستغرق حوالي خمس ساعات. وسيكون القطار بديلاً حقيقياً لرحلات الطيران الداخلية، ليس فقط من حيث الوقت، ولكن أيضا من حيث التكلفة.
ووفقا للخطط، فإن مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة بين الشمال والجنوب سيمر عبر 20 مدينة ومقاطعة، ونظراً لصعوبة التضاريس، ستتم إقامة 60% من المسار فوق جسور و10% عبر أنفاق، بينما من المقرر أن تكون مسافة 30% من مسار المشروع على مستوى الأرض.
وتستهدف السلطات البدء في بناء خطوط السكك الحديدية في عام 2027 .
وستركز الخطوة الأولى على قطاع يبلغ طوله نحو 400 كيلومتر بين مدينتي هوشي منه ونها ترانج الساحلية السياحية.
ويمكن أن يبدأ القطار العمل في عام 2035 .
وقالت الحكومة إنه سيتم تخصص أموال المشروع إلى حد كبير من تمويل الدولة أو قروض محلية، لكنها قد تدرس تلقي مساعدة تنموية خارجية إذا جاءت القروض بشروط مواتية وأسعار فائدة منخفضة.

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المصدر: د ب أ
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