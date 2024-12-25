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ملك وملكة بريطانيا يحضران قداس عيد الميلاد

ملك وملكة بريطانيا يحضران قداس عيد الميلاد
25 ديسمبر 2024 17:55

حضر ملك بريطانيا تشارلز الثالث، القداس التقليدي للعائلة الملكية، في يوم عيد الميلاد، بعد عام «قاس»، تم خلاله تشخيص إصابته هو وزوجة ابنه، أميرة ويلز بالسرطان.
وسار تشارلز76 عاما والملكة كاميلا77 عاما، مسافة قصيرة من منزل ساندرينجهام إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية، أمام حشد من المهنئين، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.
وانضم إليهما أميرة وأميرة ويلز وأبناؤهما، الأمير جورج11 عاما والأميرة تشارلوت تسع سنوات والأمير لويس6 سنوات.
وكان ويليام يمشي ممسكاً بيد شارلوت وكانت كيت، التي كانت ترتدي معطفاً وقبعة خضراء تبتسم للحشود. 

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المصدر: د ب أ
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
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