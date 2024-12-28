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مصر تجرب بنجاح تشغيل مشروع ازدواج قناة السويس

نجاح تشغيل مشروع ازدواج قناة السويس في مصر
28 ديسمبر 2024 18:37

قالت مصر، اليوم السبت، إنها أجرت بنجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس.
وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس "نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بعبور سفينتين من المجرى الملاحي الجديد للقناة بعد انتهاء أعمال التكريك بالمشروع".
وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة في القناة شهدت عبور كلا من السفينة FU XING HAI والسفينة   SUVARI BEY من منطقة ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بالمجرى الجديد للقناة خلال رحلتهما ضمن القافلة المتجهة جنوبا، وذلك بالتوازي مع عبور أربع سفن من  الناحية الشرقية للقناة الأصلية.

المصدر: وكالات
قناة السويس
سفن
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