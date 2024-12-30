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زعماء وسياسيون ينعون كارتر

زعماء وسياسيون ينعون كارتر
30 ديسمبر 2024 10:53

 استقبل زعماء العالم وسياسيون أميركيون نبأ وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام بحزن شديد.

وفيما يلي ما قاله بعض زعماء العالم:


الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن

"اليوم، فقدت أميركا والعالم زعيما استثنائياً ورجل دولة غير عادي وشخصاً محباً للخير لأقصى حد.
على مدى ستة عقود، تشرفنا بأن يكون جيمي كارتر صديقاً عزيزاً. لكن الشيء غير العادي في جيمي كارتر هو أن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أميركا والعالم الذين لم يقابلوه أبداً اعتبروه صديقاً عزيزاً أيضا".

 

 الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب

"لقد جاءت التحديات التي واجهها جيمي كرئيس في وقت محوري لبلدنا، وبذل كل ما في وسعه لتحسين حياة جميع الأميركيين. ولهذا السبب، ندين له جميعا بالامتنان.
أنا وميلانيا مع عائلة كارتر وأحبائهم خلال هذا الوقت العصيب. نحث الجميع على ألا ينسوهم في صلواتهم وأن يظل حبهم في قلوبهم".

 

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الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش

"أبعث أنا ولورا خالص تعازينا إلى جاك وتشيب وجيف وآمي ولعائلة كارتر بأكملها.
كان جيمي كارتر رجلاً ذا قناعات راسخة. وكان مخلصاً لعائلته ومجتمعه وبلاده. لقد شرف الرئيس كارتر منصبه".

الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون

"من التزامه بالحقوق المدنية بصفته عضواً في مجلس الشيوخ وحاكماً لولاية جورجيا إلى جهوده كرئيس لحماية مواردنا الطبيعية في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي، جعل الحفاظ على الطاقة أولوية وطنية وواصل جهوده بعد الرئاسة في مركز كارتر لدعم الانتخابات النزيهة، وتعزيز السلام، ومكافحة الأمراض، وتعزيز الديمقراطية".


 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

"طوال حياته كان جيمي كارتر مدافعاً قوياً عن حقوق الفئات الأكثر ضعفاً وناضل بلا كلل من أجل السلام. فرنسا ترسل تعازيها إلى عائلته وإلى الشعب الأميركي".

 رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
"حزنت كثيراً لسماع نبأ وفاة الرئيس الأسبق كارتر وأود أن أشيد بجهوده على مدى عشرات السنين في مجال الخدمة العامة والتي تحلى فيها بنكران الذات.
‭ ‬
بدافع من إيمانه القوي وقيمه، أعاد كارتر تعريف مرحلة ما بعد الرئاسة بالتزام ملحوظ بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج".

المصدر: وكالات
جيمي كارتر
دونالد ترامب
إيمانويل ماكرون
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